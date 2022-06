Le rôle du seigneur de Walcourt et de ses écuyers est joué par des membres de la famille Migeotte depuis plusieurs générations. Avant moi, c’était Jacques Migeotte qui jouait ce rôle et, avant lui, c’était son parrain André qui a succédé à son grand-oncle Ernest et à Léopold Migeotte. En ce qui me concerne, j’avais déjà joué ce rôle en dépannage en 1977 et en 1987 avant de le jouer systématiquement en 1997.

Les deux écuyers qui vous entourent font, eux aussi, partie de la famille Migeotte.

Effectivement, il s’agit d’Aurore Bayot dont la maman est une Migeotte et de Garry Thomas dont la grand-mère était une Migeotte.

Avant de jouer le rôle du seigneur de Walcourt, vous avez été, vous-même, écuyer.

C’est exact et j’aimais ce rôle car je portais la statuette de la Vierge et c’est moi qui avais l’honneur de la présenter au public lors de la rentrée. Ça me donnait le sentiment d’offrir quelque chose aux gens.

Qu’est-ce qui est le plus difficile dans le rôle que vous jouez?

C’est de réciter la prière de mémoire, en ancien français. Durant ce moment, je vous prie de croire que l’on se sent seul au monde.

Comment faites-vous pour retenir la prière par cœur?

C’est tout simple. Je l’ai apprise par cœur en attendant mon tour au contrôle technique et, quelques fois dans l’année, je la récite pour ne pas l’oublier.

Qu’est-ce qui vous plaît dans ce rôle de Thierry II?

C’est le fait que nous faisons partie du cortège religieux de la Trinité et que nous représentons finalement toute la raison d’être de ce pèlerinage.