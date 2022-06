La ferme bio de l’Albatros-Poteaupré inaugurée à Chimay (photos et vidéo)

Très ému ce vendredi 10 juin lors de l’inauguration officielle tant attendue, Alain Damboise, directeur général des Albatros, a souligné la qualité du partenariat entrepris dès 2014 avec la Fondation Chimay-Wartoise et l’abbaye pour lancer ce projet inédit et exemplaire au bénéfice du bien-être et de l’épanouissement des personnes handicapées. Sur le site de l’Albatros-Poteaupré, les résidents côtoient en journée les pensionnaires de la maison sœur française l’Albatros 08, hébergés à Signy-le-Petit. Tous ont l’occasion de participer, selon leurs capacités, aux ateliers de la ferme qui, reconstruite et entourée de 50 hectares exploités en bio, a retrouvé sa vocation agricole, perdue en 2014. Il y a la culture maraîchère, mais aussi l’élevage d’une centaine de vaches Aubrac, les soins au poulailler qui accueillera bientôt 120 poules pondeuses en plein air, la fabrication de jus de pommes, la conserverie de légumes de la ferme, la boulangerie, la pâtisserie, la savonnerie ou encore l’huilerie, sans compter la cuisine centrale qui alimente les résidents, leurs encadrants, et fournit les repas au centre de Signy-le-Petit.

Ce vendredi, chacun était à son poste pour expliquer aux invités de l’inauguration leur travail quotidien dans ces nouvelles installations.

Enfin, point d’orgue de ces installations de production et transformation, une petite boutique ouvrira ses portes en septembre, permettant aux citoyens de la région ou de passage de se fournir en produits bios de la ferme. Une salle de séminaire et une salle polyvalente complète le site, dans une volonté affirmée de décloisonner les publics et de vivre l’inclusion de la personne handicapée dans la société, au jour le jour, dans le concret et l’esprit d’ouverture.

Un centre de référence pour l’autisme

Loin d’être un lieu clos et vivant en autarcie, la ferme de l’Albatros est aussi modèle dans l’accueil des personnes autistes. Le site abrite ainsi le siège de Resaliance, la plateforme transfrontalière d’informations, d’appui et d’accompagnement des personnes autistes et de leurs familles et environnement. Outre les ateliers qu’elle anime pour les résidents de la Ferme, Resaliance fournit des outils, du matériel adapté, et organise des ateliers pour permettre à l’entourage de mieux comprendre le TSA (trouble du spectre autistique), d’en saisir les particularités, les difficultés rencontrées mais aussi les compétences développées par les personnes autistes. Avec son "Autismothèque", espace mobile de ressources et d’essais de nouvelles méthodes et technologies se déplaçant dans les familles, le milieu professionnel ou les centres de petite enfance, Resaliance est devenue, depuis près de 4 ans d’existence, un centre de référence, non seulement dans la région transfrontalière, mais en Europe où le projet a bénéficié du soutien d’Interreg, et au Canada où de l’intérêt s’est manifesté pour cette initiative novatrice.