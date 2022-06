Base aérienne de Florennes: un coup de jeune pour le musée Spitfire

Manque d’accessibilité

Mais malgré ces richesses, le musée Spitfire reste injustement méconnu. "Cette structure manque d’accessibilité, admet le colonel aviateur Vincent Maniet, le vice-président du musée depuis janvier 2022. Elle est intégrée dans l’enceinte de la base. Pour visiter le musée, il faut donc s’inscrire obligatoirement deux jours avant la visite via un formulaire d’accès et montrer patte blanche au corps de garde le jour même. Comme nous ne travaillons qu’avec des bénévoles, les jours d’ouverture sont aussi limités: les mardis de 13h à 16h30 et le 3edimanche du mois, de 14h à 17h. Cela limite les possibilités."

Le colonel Maniet ajoute qu’avec les années, le musée est devenu un peu vieillot dans la présentation des collections et manque d’attractivité, en particulier auprès des jeunes friands d’outils numériques.

Dans ce contexte, les responsables du musée ont mis à profit la période de la pandémie pour réfléchir et adopter une nouvelle stratégie et un plan de développement sur la période 2022-2026. Ce programme ambitieux est présenté, ce samedi, à un panel d’invités.

"Un musée qui n’évolue pas ne peut que mourir, insiste le colonel Vincent Maniet. Notre ambition est d’augmenter le nombre de visiteurs de 10% chaque année jusqu’en 2026, En 2021, malgré le Covid, nous avons accueilli environ 2000 personnes, dont de nombreux groupes. Mais il y a du potentiel.À partir de 2023, nous proposerons des services éducatifs sur mesure à nos groupes cibles comme les écoles des provinces de Namur et du Hainaut. Concernant l’accès au site, le musée sera dans un secteur de la base semi-ouvert à partir de 2024. Les visiteurs n’auront donc plus besoin de s’inscrire au préalable et de se signaler à l’entrée du site."

Aux commandes d’un Spitfire ou d’un F-16

Mais d’ici-là, le musée Spitfire aura déjà connu des changements importants. Une nouvelle scénographie a été mise en place autour du Spitfire Mk XIV dans lequel il est désormais possible de s’asseoir le temps d’une photo. La nouvelle exposition retrace l’histoire complète de la base depuis la Seconde Guerre mondiale.Le grand hall a été réaménagé avec un marquage au sol amélioré et des pièces mieux mises en valeur. Des cockpits seront remis en état et le lanceur du missile Gryphon sera présenté de façon dynamique. Au plafond du hall, divers appareils seront suspendus: B-Hunter, Tiger Moth, Épervier…

"Aujourd’hui, le visiteur peut se promener entre les avions, les toucher, se pencher sur les commandes, précise Sylvain Hottiaux, un des membres du musée. Ce n’était pas le cas auparavant. La présentation des avions suit aussi un ordre chronologique. Et quand on rentre dans le hall, la disposition des pièces fait que l’on ne sait pas ce que l’on va y découvrir."

Le vice-président ajoute: "Au cours de leur visite, nous voulons également donner la sensation à des jeunes qu’ils sont aux commandes d’un Spitfire ou d’un F-16. Début 2023, ils pourront s’asseoir dans le cockpit de ces deux avions mythiques face à un écran panoramique sur lequel un film enregistré en vol sera projeté. Et début 2024, l’immersion comme pilote de chasse sera encore plus totale avec la technologie de réalité virtuelle associée à un siège électrodynamique articulé sur plusieurs axes."

Visite numérique

Toujours sur le plan des nouvelles technologies, des écrans tactiles, avec des vidéos, des images, des interviews, seront disposés tout au long du parcours muséal à la mi-2023. Quelques mois plus tard (début 2024), les visiteurs pourront accéder à des informations de base et détaillées par le biais de QR Codes et de leur smartphone, ouvrant ainsi la voie à une découverte numérique et guidée des lieux. Mais il sera toujours possible de disposer d’un guide pour les groupes. Enfin, la fin du parcours dans le Mémorial passera dorénavant par la boutique. De quoi garder un souvenir de cette visite dans un musée Spitfire entièrement repensé.