Roland Charlier clôture sa trilogie sur la Seconde Guerre à Florennes

Jusaine? L’aérodrome, qui deviendra par la suite, dès février 1946, la base du 2eWing Tactique, a été construit par les Allemands dans la plaine dite de Jusaine.

L’auteur, Roland Charlier, met un point final à cette tragique épopée au terme d’une immersion dans la période "américaine", celle qui va conduire à la chute du IIIeReich. S’enclenchant après le débarquement de Normandie, elle infligera encore d’indicibles souffrances.

Nous sommes le 3 septembre 1944. La cité des Ducs vient d’être libérée par un cortège de chars et jeeps américains. Dans la foulée, les aviateurs alliés remettent en service le champ d’aviation abandonné par l’ennemi. Le 30 août 1944, le capitaine allemand Ludwig Meister a en effet été chargé d’organiser l’évacuation. Les derniers soldats de la Luftwaffe déguerpissent.

Les missions des deux groupes de chasse américains consistent à pourchasser l’ennemi alors qu’il bat en retraite par la route. "Il s’agit de détruire tout ce qui circule encore à nos frontières et en Allemagne et de soutenir la progression des Alliés au sol" , cadre l’auteur. S’amorce une guerre aérienne impitoyable pour laquelle 65 aviateurs, dont 62 pilotes, certains inexpérimentés, ont héroïquement donné leur vie. Parmi ceux-ci, le lieutenant William Schiefen. Le 1er septembre 1944, ce pilote de 22 ans a décollé de La Vieille, en France, pour mener une mission de "strafing" , du mitraillage en rase-mottes, entre Bruxelles et Luxembourg. À la suite d’une manœuvre brutale aux commandes de son appareil P-38 Lightning, il s’écrase sur une étable isolée dans un champ, à Philippeville, derrière l’actuelle station-service "Gulf". La mémoire ravivée a suscité d’émouvants pèlerinages et retrouvailles improbables, comme ce 1er septembre 2019, quand le neveu du pilote et sa famille, contactés par Nicolas Clinaz, un archéologue de l’aviation de guerre, sont venus en Belgique inaugurer un monument commémoratif à proximité de l’étable percutée.

Faire parler les témoins

"Ce qui m’intéresse, c’est moins la tactique de guerre que l’humain. C’est moins être historien que chercher à recueillir la parole des acteurs et témoins de ces événements tragiques" , souligne l’auteur. Sa passion de reconstituer la chronologie des faits avec une précision d’horloger, son obsession du détail, sont d’autant plus aigus que le temps est forcément compté. Cette inlassable quête des aviateurs survivants, secondée par deux autres passionnés, le déjà cité Nicolas Clinaz et Jean-Louis Roba, l’un des meilleurs spécialistes de la guerre aérienne en Belgique, remonte aux années 80 et 90.

"J’ai rencontré beaucoup de témoins mais je ne cite qu’un cas ou deux et je livre toute leur histoire. L’essentiel, c’est de ne pas oublier que ça s’est passé près de chez nous" , dit-il.

Cette intention de rendre compte et de raconter au présent, sans fioritures, tel un chroniqueur, est servie par une profusion époustouflante d’anecdotes.

Les chasseurs américains s’envolent du sol florennois en mars 1945 pour être remplacés par le 344e groupe de bombardiers (de type Martin B-26-Marauder). Le personnel quittera définitivement la base en novembre 1945.

La guerre, une folie

Roland Charlier, qui nous reçoit dans un bureau bourré d’archives, reflets d’une enquête qui n’a cessé de rebondir, remise les appareils d’enregistrement. Celui qui, en 1984, avait présenté un film super 8 sans prétention sobrement titré Florennes 40-45 , n’aurait à l’époque jamais pu imaginer moissonner un tel volume de témoignages et de récits, à un moment sans en voir la fin, par un effet domino, puisqu’il a récolté de quoi remplir 3 livres. La trilogie est dédicacée à Jean Léotard, historien local à Clermont (Walcourt), décédé en 2009. Impressionné par le succès du film (5000 spectateurs), il avait lancé ce défi aux cinéastes: "Vous ne pouvez pas garder pour vous tout ça. Vous devez publier." Chiche!

Au total, les trois volumes totalisent 1446 pages illustrées par 1520 photos. La sortie du premier tome remonte à 2010. Le second (épuisé) à 2014. La sortie du troisième, début 2022, a été retardée de deux ans par la crise sanitaire. "J’ai eu la chance d’avoir gardé la santé pour mener des recherches pendant près de 40 ans. J’y ai consacré la moitié de ma vie. Je m’étais donné comme limite 75 ans, et j’ai 75 ans" , sourit-il. Alors que la guerre déchire l’Ukraine, scellant le retour du tragique de l’histoire en Europe, Roland Charlier, au terme de cette contribution fantastique, conclut ainsi: "Une guerre finit toujours par s’arrêter, mais elle laisse derrière elle d’incommensurables souffrances, qui marquent les survivants et se perpétuent jusqu’à la fin de leur vie. La guerre, c’est une folie." Une leçon dont l’homme n’apprend décidément rien.