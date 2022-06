La Trinité, c’est ce dimanche 12 juin!

Double anniversaires

"Cette édition 2022 de la Trinité sera marquée par deux anniversaires", annonce Paul-Joseph Leurquin. Le 2e Régiment des Zouaves fêtera ses 60 ans d’existence. A cette occasion, cette compagnie aura le privilège de tirer la salve d’honneur à la tribune, après la rentrée de la procession. C’est aussi sa batterie et sa fanfare qui conduiront la retraite à 22h30 par les rues et venelles walcouriennes. Pour sa part, l’Harmonie communale, qui vient de souffler ses cinquante bougies en mai dernier, participera, pour la 50e fois à la Trinité. Pour l’occasion, une marche spéciale a été composée et elle sera interprétée à un moment ou l’autre de la Trinité.

Compagnie de l’entité

Cette année, elle sera composée des étendards des différentes marches de l’entité de Walcourt ainsi que de la saperie de la Marche Notre-Dame de Beauraing de Somzée, de la batterie de la Marche Saint-Eloi de Laneffe et des Conscrits de la Marche Saint-Roch de Chastrès. Elle sera placée sous les ordres de Dimitri Loisse, adjudant de la Marche Saint-Fiacre de Tarcienne.

Ordre de formation

Cette année, la Trinité regroupera environ 750 marcheurs; réunis en huit compagnies dont voici l’ordre d’apparition dans le cortège: les Gendarmes à cheval, la Marche Saint-Vaast de Daussois, les Volontaires de la Révolution Brabançonne de Ham-sur-Heure et la Compagnie de l’entité. Viennent ensuite les Compagnies de Walcourt: l’Escadron du 9e Hussards, la Jeune Garde, le 2e Régiment des Zouaves et la Compagnie du Premier Empire avec ses sapeurs, voltigeurs, grenadiers et gendarmes d’élite.

Bivouac des Gendarmes

Samedi 11 juin, à partir de 11h aux Quairelles: traditionnel bivouac des Gendarmes d’élite. PAF: adulte: 20 €/1 apéritif – enfant: 10 €/1 boisson. Réservations: Virginie Herlemont, 0494 395165 – belgeonne@msn.com ou Bertrand Dispa, 0495 771568 – bertranddispa@gmail.com

La Trinité en chiffres

La Trinité, c’est plus de 700 marcheurs répartis en huit groupes, un grand tour de 7 km, 75 kg de poudre à fusil, plus de 420 cartouches de tir, 700 ans de pèlerinage, 20 chevaux, 50 tambours et fifres, 3 harmonies et fanfares.