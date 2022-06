Thuin obtient le label "Commune sportive"

Le sport est essentiel pour la santé. On ne le répétera jamais assez: la pratique d’une activité sportive régulière présente de nombreux bienfaits. La Ville de Thuin a beaucoup investi dans sa politique sportive et celle-ci vient d’être récompensée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. La Ville vient de recevoir le label Adeps "Communes Sportives" et s’est vue décerner deux étoiles avec un score de 74,46%.