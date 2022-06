L’étang de Virelles: le jardin d’Eden de l’avifaune et de l’écotourisme

Une trentaine d’îlots

"Au départ, l’étang ne comptait que quatre îlots, rappelle le directeur de l’Aquascope, Vincent Scaillet, devant un parterre d’invités. Nous en avons ajouté 30 qui, par leur morphologie et leur constitution, constituent autant d’habitats différents et de niches écologiques pour toutes sortes d’oiseaux. Certaines îles sont herbacées, d’autres couvertes d’aulnes ou de saules. D’autres encore sont laissées à nu, avec du schiste apparent ou sont en partie immergées.Deux zones de bas-fond de 3 m de profondeur ont aussi été créées et délimitées par des digues.En été, elles permettront de maintenir des températures plus basse pour les poissons, serviront de lieux de stockage lors des vidanges ou feront apparaître des vasières au printemps." La grande roselière a également été restaurée. En dépit des fauchages réguliers, le risque était de la voir s’assécher et disparaître au profit de certains arbres. Des chenaux et des mares ont ainsi été creusés et la partie organique du sol a été retirée sur 40 cm.

177 espèces recensées

"Cela donne de l’espace aux roseaux qui en ont besoin pour se régénérer par colonisation, souligne Alain Bouchat, le président de Virelles-Nature. En outre, ces chenaux permettront aux poissons de pénétrer dans la roselière et de servir de proies aux oiseaux."

Les résultats se font déjà sentirsur l’avifaune: depuis le début de cette année, alors que la nature reprend ses droits sur ces îlots, pas moins de 177 espèces ont été mentionnées, soit 20% de plus en moyenne par rapport aux années précédentes à la même période. Des espèces rares comme l’échasse blanche nidifient désormais à Virelles.

Outre le développement de la biodiversité, ce projet a aussi pour but de favoriser l’écotourisme et d’éduquer le grand public et les groupes scolaires à la préservation de l’environnement. "L’idée est d’offrir la nature aux touristes et que les touristes apprennent ici à la respecter", insiste Vincent Scaillet, pendant qu’Alain Bouchat assure que tourisme et environnement ne sont pas nécessairement antagonistes.

Aquascope réaménagé

Pour améliorer l’accueil en zone de loisirs, Virelles Nature a obtenu un subside supplémentaire (1,2 million d’€ + 321000 € pour "Tourisme pour tous") pour le réaménagement de l’Aquascope, de ses abordset la création d’une passerelle facilitant l’accès aux personnes à mobilité réduite depuis la route. Ce chantier sera réalisé l’hiver prochain. Quant au déménagement, en 2023, du Creaves vers l’ancienne grange aux Papillons, une aide de 250000 € a été octroyée. De quoi améliorer le bien-être et faciliter le travail des 50 bénévoles qui prennent soin des animaux malades ou blessés.

Des riverains de l’étang se sont récemment émus des "travaux pharaoniqueset désastreux" réalisés sur le site qui, à leurs yeux, est en passe de devenir un "parc d’attractions à l’américaine" . Dans un tract signé par une vingtaine de personnes, ils craignent également des inondations (parce que le lac aurait été remblayé partiellement) et l’assèchement de la roselière.

Le directeur de l’Aquascope ne comprend pas ces craintes et ces affirmations. "Ce projet a été réfléchi par un comité scientifique et par les autorités wallonnes pendant près de quatre ans, observe-t-il. Ensuite, il y a eu une enquête publique durant laquelle aucune remarque de riverains n’a été émise. Les permis ont été délivrés, tout est en ordre et c’est maintenant que certains se manifestent avec des tracts. Pendant les travaux, nous avons invité les voisins, seuls deux sont venus.Quant au niveau du lac, il peut être régulé avec le déversoir et le moine."

Il dit avoir connaissance d’une maison de Virelles-Estrée inondée chaque fois que les pluies tombent en abondance sur le bassin-versant. Un bassin d’orage en amont pourrait régler le problème. "Ce projet est une opportunité pour la région, Chimay, l’écotourisme et la biodiversité, souligne-t-il. Et nous en sommes fiers!". Et de rappeler qu’avant le rachat du site en 1984, une digue de 600 m en béton corsetait les rives et que des herbicides étaient utilisés pour éliminer les algues!