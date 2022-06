L'église de Vergnies: haut lieu culturel à découvrir

Pour la seconde fois, l’église Saint Martin de Vergnies a ouvert ses portes au grand public. Avant les journées de samedi et dimanche, c’est vendredi en début de soirée qu’a eu lieu le vernissage de ce deuxième « open churches » vergnotine en présence du bourgmestre Alain Vandromme accompagné des échevins Sylvain Jaspart et Fabienne Moreau. Présent également, l’abbé Xavier Huvenne, responsable de l’Unité pastorale regroupant les paroisses de Froidchapelle, Sivry-Rance et Beaumont.