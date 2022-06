Chimay: la Maison des Associations fête ses 3 ans d’existence

La coordinatrice de la MDA Amélie Paquet a retracé l’histoire, plus longue de ce réseau qui vise à appuyer les associations dans leur développement, que ce soit lors des 32 formations, des 17 ateliers pratiques, des permanences juridiques ou informatiques, des 14 Café’Info ou des 2 rencontres "Assoréso". " 70 à 100 ASBL ont ainsi été accompagnées, et 130 personnes formées par an ". Quatre appels à projets, en lien avec la Fondation Chimay Wartoise qui finance la MDA, ont été lancés, donnant à 18 ASBL l’occasion de développer une vingtaine de projets.

Au rayon des chiffres, les membres adhérents de la MDA étaient 75 en 2020, 92 en 2021 et 79 en cette mi-2022.

Une quarantaine d’entre eux était présente ce mercredi à l’Aquascope de Virelles, pour un "Apéro associatif" dont la partie ludique était assurée par Marie-Paule Delisse et Déborah Lepage, collaboratrice de longue date de la MDA. L’occasion pour les participants d’explorer de façon amusante des questions plutôt rébarbatives comme des détails des statuts ou des subtilités comptables des ASBL, dans un temps minuté et avec des jolis paniers gourmands et bons à valoir pour des formations à la clé pour les gagnants. Ce préambule passé, tous se sont retrouvés pour échanger leurs souvenirs et projets autour d’un verre de l’amitié.