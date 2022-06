Beaumont: l'Inner Wheel propose une balade dans la Botte du Hainaut

L’Inner Wheel est l’une des plus importantes ONG féminines dans le monde. Toutes ces dames consacrent bénévolement leur temps à venir en aide aux femmes en difficulté, aux personnes âgées, aux jeunes handicapés ainsi qu’à de nombreuses autres causes légitimes qu’elles analysent avec minutie. Promouvoir l’amitié sincère, encourager le service personnel et favoriser l’entente internationale sont les valeurs défendues par le service club.