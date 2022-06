Il s’agit d’Antoine Cortot, un trentenaire originaire de Chimay. Il n’est pas un débutant dans l’animation jeunesse et l’éducation permanente. Anthropologue de formation, il a forgé son expérience comme animateur au sein de la MJ de Chimay, puis au Centre d’Action Laïque de Namur. S’il a une excellente vision des objectifs visés par une telle association, Antoine Cortot veut ouvrir les portes au maximum.

Consulter les jeunes

"Dans un premier temps, il me semble important de prendre l’avis des jeunes, leurs envies, leurs besoins", explique-t-il. C’est une nouvelle structure, je veux donc partir d’une page blanche. Maintenant, au regard de mon parcours, je veux pouvoir amener les jeunes à s’ouvrir au monde, à découvrir de nouveaux horizons, au départ de leur village et leur région, puis au-delà. L’idée de découverte me paraît essentielle ."

Pour cela, il pourra compter sur le soutien des quatre services à l’origine de la maison de jeunes: l’Aide en Milieu Ouvert Oxyjeune, le Plan de Cohésion Sociale et le centre culturel de Momignies et enfin la maison des jeunes de Chimay.

L’engagement d’Antoine Cortot a été possible grâce à la volonté politique de la Commune de Momignies, qui finance l’emploi pour deux ans, avec un soutien complémentaire de la Fondation Chimay-Wartoise. Outre l’animation de la maison de jeunes, la mission d’Antoine Cortot sera d’obtenir la reconnaissance et l’agrément de celle-ci par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

"Nous devons démontrer notre capacité à fonctionner un an, avant de pouvoir déposer un dossier de candidature en juin prochain, en vue d’une reconnaissance pour janvier 2023", précise Simon Puissant, responsable pédagogique auprès d’Oxyjeune.

Les prémices en 2018

Les prémices de la maison de jeunes remontent déjà à 2018, à l’initiative des partenaires sociaux et culturels locaux.Ces derniers développent, à Momignies, des activités citoyennes avec les jeunes de plus de 12 ans.

"Chacune de ces organisations rassemble une quinzaine de jeunes, ajoute Mégane Bertrand, du PCS. Depuis le début, une cinquantaine de jeunes a pris part à au moins une action."

La maison des jeunes est ouverte et accessible librement, les lundis et mardis, de 17h à 19h, le mercredi de 13h à 17h, le vendredi en soirée de 17h à 21h et le samedi, de 10h à 16h.