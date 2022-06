Ambiance Gospel dans l'église de Barbençon

La musique Gospel provient de chants religieux d’origine afro-américaine et qui ont pris leurs racines durant trois siècles d’esclavage. "Nous avons profité du week-end de lancement des Églises Ouvertes pour ce spectacle. Nos églises restent trop souvent fermées et réservées au peu de catholiques qui les fréquentent encore. Et pourtant, ce sont des bâtiments publics qui doivent rester ouverts à tout un chacun, quelles que soient ces convictions. Il ne faut pas de carte de membre pour fréquenter un lieu de culte" ironise-t-il avant que débute le concert.

"Avec la musique Gospel, ne soyez pas étonnés si l’envie vous prend de taper dans les mains, de bouger, de vous lever, de chanter et de danser. C’est normal… Cela s’appelle tout simplement la joie!" lancera une des choristes.

L’église Saint-Lambert reste accessible tout l’été, aux curieux, à ceux qui veulent se recueillir, prier ou la visiter. Des manifestations sont aussi au programme. Le 19 juin, elle accueillera un concert du Chœur Guillaume Dufay de Chimay (au profit d’enfants réfugiés ukrainiens). Les 16 et 17 juillet, ce sera au tour de l’artiste peintre d’origine congolaise Ken Mbaya d’exposer ses belles œuvres. L’édifice religieux servira aussi d’écrin à d’autres animations musicales, culturelles, à des expos photos, de sculpture et autres….