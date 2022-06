12 associations soutenues par le Rotary Chimay-Couvin

Ambiance festive au Château de Boussu ce jeudi où le Rotary Chimay-Couvin, sous la présidence de Ralph Vos, organisait une remise de chèques aux 12 associations soutenues au cours de l’année 2021-2022. Le Rotary Chimay-Couvin a été créé en 1956 et est actuellement composé de 42 membres. Son activité phare est le week-end "Spectacle au Château" qui se déroule le dernier week-end d’août au Château de Boussu et rassemble plus de 2000 personnes. D’autres activités jalonnent l’année et les bénéfices engendrés servent à œuvrer pour aider et répondre aux problématiques du moment.