Gerpinnes: la Sainte-Rolende, l'effervescence comme autrefois (photos)

Lundi, dès 3h, des centaines de personnes se sont réunies en l’église Saint-Michel pour assister à la messe des pèlerins. À 3h45, le tour prend son envol sous bonne escorte en compagnie des marcheurs de Gerpinnes-centre. Des sons presque oubliés se font entendre sur le chemin de campagne menant à Hymiée.

Au rythme des prières, la procession avance de chapelles en potales. Les soldats de la compagnie d’Hymiée accueillent la châsse en effectuant une décharge. Ce rituel s’est répété lors du passage des reliques de sainte Rolende dans chaque village. Malgré la nuit, la plupart des habitants sont éveillés.

Accolades et embrassades

Certains s’approchent pour caresser l’œuvre d’Henri Libert à main nue ou avec un bout de tissu. Ce dernier est précieusement conservé par les Rolendiens jusqu’à la prochaine édition, en signe de protection contre les malheurs, pour la guérison d’un proche malade ou encore par les étudiants pour la réussite de leurs examens. L’heure des retrouvailles a sonné entre les marcheurs dans la convivialité: les accolades et les embrassades remplacent les saluts du coude ou du poing et la distanciation sociale n’est plus qu’un lointain souvenir. Le jour se lève quand la châsse de sainte Rolende arrive à Hanzinne, le spectacle n’est que plus beau quand elle rencontre la châsse de saint Oger.

De Tarcienne à Joncret en passant par les Flaches, la foule est nombreuse. Peu avant 11h, la procession entre au château Pirmez où le public admire le défilé des compagnies des Flaches, de Joncret et d’Acoz. Plus loin, à Villers-Poterie, une mini-rentrée a lieu dans le village où est décédée sainte Rolende. Dans l’après-midi, la procession continue sa route jusqu’à la rentrée solennelle qui a réuni plus de 3000 marcheurs en fin d’après-midi.