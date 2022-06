Après 15 ans d’attente, Surice a sa maison de village

Un outil pour les comités

"À vous comité et habitants de faire vivre ce magnifique outil et lui donner une âme, s’est exprimée l’échevine. Que cette maison puisse vous offrir des moments festifs, des moments conviviaux, des moments de détente, bref, tout ce qui fait la vie d’un village et d’un bâtiment comme celui-ci ."

Quant au bourgmestre, il a retracé brièvement l’historique de ce dossier aux multiples péripéties. " Les procédures administratives et les engagements financiers ont été conséquents ", rappelle-t-il.

Des coûts supplémentaires

Au départ, cette idée de maison de village a été émise dans le cadre du Plan Communal de Développement Rural, en 2008. Après une convention de base entre les différents partenaires, le budget de 850000 € est proposé. Mais les différentes recommandations des services de la Région wallonne ont amené de nombreuses discussions et des remises en question.

En 2014, l’avant-projet est accepté. Et en 2018, le conseil communal donne son accord pour une augmentation du budget qui atteint alors 1100000 €. Les travaux débuteront enfin en juin 2020.La facture finale se porte à 1144000 €,

"Une augmentation due à l’évolution du coût des matériaux ", ont expliqué les autorités communales. Hélas pour les finances communales, les modifications et suppléments ne peuvent être subsidiés qu’à 50% au lieu des 80% du projet initial. Mais le résultat est là: les habitants de Surice ont enfin un endroit convivial ou se réunir, partager, échanger et s’amuser.

Des activités, mais pas de soirées

En fin de journée, une centaine de personnes s’est retrouvée devant leur nouvelle maison de village, idéalement située à proximité de l’église et du parc de la Vignette. Jérémy Lambert explique que l’ASBL créée pour la gestion de cette structure reprend aussi la gestion du matériel de la Vignette et l’organisation des festivités habituelles, comme le bal sous les étoiles et la fête des jardins.

"Cette maison de village est destinée prioritairement à tous les habitants de Surice, Lautenne, Omezée et Romedenne. Mais les règles d’utilisation doivent encore être fixées par le comité , annonce-t-il. Ce qui est sûr, c’est qu’il ne pourra pas y avoir de soirées dans ces locaux."

Côté pratique, la maison de la Vignette est équipée d’une salle pouvant accueillir une centaine de personnes assises, une cuisine, et une autre petite salle avec un bar pour des réunions plus intimistes. Un grand parking est présent sur le côté. Mais surtout, il y a un accès pratique vers l’église et un cheminement vers le parc de la Vignette.