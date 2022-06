Si certains finissent à la ferraille ou rouillés alentours des fermes, d’autres sont bichonnés et défilent fièrement dans des manifestations oldtimers.

Dimanche avait lieu à Gonrieux un rassemblement des Vî tracto’s d’Gonry. Une bonne soixantaine de tracteurs anciens étaient exposés au public et deux balades dont l’une vers le site du Fond de l’Eau de Couvin et baptisée Balade sur le site de la Bataille de l’Eau Noire, faisant référence à la lutte contre le barrage dans les années 70 où les anti-barragistes comptaient dans leurs rangs nombre d’agriculteurs.

Martin Huaux, un des organisateurs, explique: "Le but de ces rassemblements est de montrer au public nos vieux engins. Cela nous demande beaucoup de temps pour les maintenir en bon état de marche. Le plus ancien qui est exposé ici est un John Deere de 1938 et un Farmall de 1944. Nous devons déplorer un accident ce matin avec un tracteur tractant une remorque qui s’est mise en ciseau et s’est renversée dans une descente abrupte. Le chauffeur est blessé à l’épaule et son jeune passager légèrement à la tête. Ils ont été transportés à l’hôpital de Chimay. C’est très rare d’avoir des accidents mais malheureusement cela arrive!"

Pour animer le site d’exposition d’ancêtres agricoles, Anthony Hubert à la cornemuse et un de ses comparses de Arduinn celtic band aux caisses claires assuraient une ambiance musicale de circonstance. Un public très nombreux a participé au repas et aux activités proposées.