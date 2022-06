Bonnes nouvelles pour les écoles de Walcourt

Intergénérationnel

Sur l’implantation de Fraire de l’école des Fontaines, les enseignants souhaitaient renforcer la maîtrise des outils numériques chez les élèves et, par la suite, la transmission des connaissances aux grands-parents. Ce projet intergénérationnel a aussi retenu l’attention de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui a décidé d’octroyer une TV interactive et treize PC portables à l’implantation de Fraire.

Mémoire et Résistance

Enfin, à l’initiative de l’échevin de l’Enseignement, des associations patriotiques, un projet sur la "mémoire" et plus particulièrement sur la Résistance a été introduit auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles et ce sont les entrées au "Bastogne War Museum" qui seront offertes aux élèves de 5eet 6eprimaires de l’entité pour un montant de 1300 €. "La Commune avait déjà acheté soixante tablettes pour les écoles: 15 pour l’école des Éoliennes, 15 pour celle des Charmilles et 30 pour celle des Fontaines. Le Wifi sera installé dans les écoles durant les vacances d’été afin que ce matériel puisse être utilisé adéquatement", conclut l’échevin.