Spectacle-débat à Nismes: quelle valeur a la santé?

Expériences vécues

Très ému par la scène lue par quatre artistes, le public présent s’est ensuite présenté, amenant chacun son lot d’expériences vécues. Les artistes de la compagnie Les Inattendusont trouvé une véritable résonance entre une pièce qu’ils ont écrite et celle que prépare la compagnie ADOC. C’est dire si le sujet est d’actualité et préoccupant! Mais il ne date pas d’aujourd’hui, même si la pandémie de Covid l’a remis à l’avant-plan de la scène et quelque peu amplifié.

Des participantes ayant, de près ou de loin, été en contact avec des maisons médicales, dont une personne qui travaille pour Médecin du peuple à Bruxelles, ont évoqué une médecine accessible à tous par l’application du tiers payant et/ou des abonnements peu coûteux. Les équipes soignantes des maisons médicales apportent des solutions réelles et concrètes aux patients en situation de précarité, par leur engagement et la priorité qu’ils donnent à l’humain plutôt qu’à l’argent. Ils sont la preuve vivante que, dans un monde où le profit n’est pas la priorité, une médecine de qualité pour tous est possible.

Des questions ont aussi émergé. Celles-ci mettaient en lumière l’inquiétude de plusieurs personnes et la nécessité de réagir à un système qui en arrive à passer de l’urgence sociétale à une financiarisation de la médecine.

Solutions

Charles et Alexis, cofondateurs de la compagnie ADOC, apportent leurs réponses à la question dans Urgences .

Le cœur de leur travail d’acteurs est justement de mettre les dysfonctionnements en évidence, de provoquer la réflexion d’un maximum de personnes, de les faire réagir pour qu’ensemble, des groupements citoyens éveillent les consciences.

Chacun à son niveau, par ses choix quotidiens, peut s’engager tant en réfléchissant à son mode de vie et de consommation qu’en agissant sur les leviers de la démocratie.

En guise de conclusion, Charles cite la phrase de Gramsci: "Le pessimisme de la raison doit s’opposer à l’optimisme de la volonté!"