Accueil des Ukrainiens: les difficultés des communes de Charleroi-Métropole

Casse-tête pour les CPAS aussi

Des soucis dans l’octroi des aides sociales sont aussi évoqués: l’ouverture d’un compte bancaire est possible aux Ukrainiens dès la délivrance de l’attestation de protection temporaire et de l’annexe 15, ce qui permet le paiement de l’aide sur ce compte.Or, ces comptes ne sont opérationnels qu’après la délivrance du numéro de registre national (et non le numéro bis que la Commune est obligée de créer à l’arrivée du réfugié), le paiement doit donc transiter par les CPAS, engendrant des risques d’erreur et un surcroît de travail conséquent. " Les mêmes problèmes sont constatés pour la mise en ordre de mutuelle, les allocations familiales…, obligeant les CPAS à effectuer des avances à récupérer lorsque le numéro de registre national est connu" . La Conférence poursuit en expliquant que " cette procédure aurait pu être évitée si elle avait été traitée de la même manière que celle des demandeurs de protection internationale sur base de la Convention de Genève (cela aurait évité la création de numéros de registre national bis). La protection temporaire "personne déplacée" est, elle aussi, une protection internationale à la différence qu’elle est gérée par l’Office des étrangers et non par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides; mais ces deux départements sont tous les deux dans vos attributions " ajoute Paul Furlan à l’adresse du secrétaire d’état Sammy Mahdi. " Les réunions de concertation organisées par la Conférence des Bourgmestres ont été l’occasion d’échanger sur toutes ces situations concrètes qui ont entraîné bon nombre de frustrations, conclut-il. Nous espérons que ces remarques seront prises en compte pour améliorer, à l’avenir, la coordination et la communication que FEDASIL assurent dans le cadre de ces situations de crise ".