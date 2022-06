Le GECO embarque dans le train à vapeur

La rencontre du Groupement des entrepreneurs GECO de ce vendredi 17 juin est insolite et instructive. Dès 08 h 30, les participants embarqueront dans le train à vapeur des 3 Vallées pour une rencontre networking exceptionnelle. Ensemble, ils feront la découverte d’un des plus beaux réseaux à travers la vallée du Viroin, et du musée riche en motrices et wagons d’une époque révolue.