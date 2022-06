Lacs de l'Eau d'Heure: qualité excellente pour la baignade à la Plate Taille et Falemprise

" C’est une très bonne nouvelle d’autant plus que les conditions météorologiques étaient particulièrement défavorables ces deux dernières années , a commenté la ministre de l’Environnement Céline Tellier (Écolo). Au vu de ces résultats positifs, il est impératif de réaliser les aménagements nécessaires afin de sécuriser le site. Je pense notamment à la délimitation d’une zone de baignade officielle, à l’installation d’un poste de surveillance pour les sauveteurs et surtout aux aménagements des berges et du fond de l’eau ", ajoute-t-elle. Du côté de la ministre du Tourisme Valérie de Bue, on souligne que l’ASBL Les lacs de l’Eau d’Heure s’attelle à mettre tout en œuvre pour exploiter les zones de baignades reconnues et autorisées sur le site, soit la zone actuelle de baignade du lac de la Plate Taille, mais également celle du lac de Falemprise.

Bien que l’ASBL ne soit pas propriétaire des plans d’eau, elle est chargée d’assurer la qualité de l’accueil, de l’encadrement et la sécurité des touristes dans ces espaces accessibles gratuitement. Afin de mener au mieux ces missions, la ministre de Bue a octroyé à l’ASBL les Lacs de l’Eau d’Heure une subvention d’un montant de 204600 euros, destinée à l’organisation des espaces touristiques et à l’aménagement des abords des parkings, des plages, des zones de baignade, avec une attention sur l’aménagement paysager. Reste à finaliser ces aménagements pour la saison d’été qui s’ouvre ces prochains jours, avec le retour de températures propices aux baignades.