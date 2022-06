Florennes-Walcourt: un pas de plus vers le nouveau commissariat de police

Le collège de police avait invité Nancy Mahaux, architecte au Bureau Économique de la Province de Namur, pour éclairer l’assemblée sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines et prochains mois.

Deux implantations louées

En attendant que les premiers murs du nouveau commissariat puissent se dresser dans le champ bordant la N5, à Fraire (au croisement de la route de Rouillon), la zone de police Flowal loue, depuis sa création, deux implantations: l’une à Walcourt et l’autre à Florennes.

Le commissariat de la rue du Couvent à Walcourt réunit une large part de services et effectifs de la zone couvrant les entités de Walcourt et de Florennes et, notamment, l’essentiel des services administratifs et techniques. Il s’agit de 64 personnes sur un effectif total de 85.

Le commissariat de la place Verte à Florennes réunit le reste des effectifs opérationnels, soit 21 personnes. À Walcourt comme à Florennes, les propriétaires vont récupérer leur bien. Il y a donc obligation de trouver un nouveau cadre de travail pour les commissaires et inspecteurs de la zone Flowal.

Un investissement de six millions

Déjà à l’époque du commissaire Jean-Pol Legros, le projet avait été évoqué. Mais était-il, à l’époque, trop lourd pour être supporté par les épaules walcouriennes et florennoises? Toujours est-il qu’à l’arrivée du Commissaire François Bertleff, on s’est entendu sur une enveloppe de 6 millions d'€. Vu l’ampleur de l’investissement et des procédures, la zone de police et les Communes de Walcourt et de Florennes ont fait appel au BEP pour mener à bien le projet de construction du nouveau commissariat. Le terrain acquis reste toujours celui du début, à l’angle de la N5 et de la route de Rouillon, à Fraire.

À Fraire

Et Nancy Mahaux de préciser toute la méthodologie qui va présider à la réalisation du projet, à commencer par la visite et l’étude des deux implantations. Différentes étapes seront ensuite indispensables, à commencer par l’analyse et les échanges sur l’organigramme actuel et futur. Les étapes suivantes seront l’étude sur site, l’analyse urbanistique avec échange avec le fonctionnaire délégué, la rédaction du cahier des charges qui inclura les exigences minimales comme les critères d’attribution.

Un travail conséquent qui ne se réalisera pas en un jour. Mais avec l’aide du BEP, il semble que l’idée d’un nouveau commissariat n’e soit déjà plus un rêve mais un début de réalité dont la zone de police a bien besoin.