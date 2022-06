Beaumont: Damien Laloyaux récupère ses mandats

Pour rappel, en janvier dernier, le conseiller communal Damien Laloyaux (ICI) avait été déchu de ses mandats par le Gouvernement wallon, faute d’avoir déclaré ceux-ci à temps pour l’année 2019. Il avait introduit un recours, motivé par le fait que le retard était dû à l’attente d’un document pour compléter son dossier, ainsi que parce qu’il avait été hospitalisé en raison de sa maladie (syndrome d’Albright ou maladie des os de verre). Le recours n’était pas suspensif et son remplacement par Olivier Dupuis dans les assemblées communale et de l’Action sociale, ainsi que dans ses mandats dérivés à l’AIESH et à la Régie communale autonome, avaient été actés lors du conseil communal du mardi 25 janvier. Les sièges vont donc retrouver leur configuration initiale. Une décision qui ravit le conseiller Laloyaux qui conclut: " A vaincre avec péril, on triomphe avec gloire ".