L’énorme paluche de T. Déome s’écrase sur une menue poignée lustrée. D’un coup franc qui paraîtrait presque chevronné, le secrétaire communal trignollais ouvre grand la portière immaculée et pousse son mayeur d’une grande brassée dans le dos: "Allez, Toine, muchez din l’carosse!"

Le haut-de-forme mayoral se heurte à la bassesse du plafond automobile. C’est la première fois que le bourgmestre de Trignolles monte dans une voiture. Mais il n’osera pas l’avouer, peur de paraître ridicule. En 2022, imaginez!

"Je vous emmène faire un tour dans le pays" , annonce le chauffeur et guide du jour, Thierry Renard. Passionné par les ancêtres à quatre roues, il a mis deux Citroën Traction avant et trois Hotchkiss, une marque française oubliée, à la disposition de l’Espace Arthur Masson. Le concept? Proposer des tours de 32 km dans les campagnes locales, pour découvrir les paysages, l’histoire des villages traversés et, bien sûr, l’œuvre de notre "Pagnol wallon".

"Trinte-deux kilomèt’? Mais vos n’avez pon tout’vot’tièsse, ma parole!" Le mayeur tente de remonter du fond de la banquette dans laquelle son illustre postérieur s’est enfoncé. Rien à faire: son secrétaire communal reclaque la portière et l’automobile presque septuagénaire démarre.

Les yeux écarquillés, Toine découvre un petit écran de télévision entre les deux sièges avant. Une voix se fait entendre, celle d’un journaliste sportif de la RTBF, originaire du village: "J’le reconnais, s’ti là! C’est Pierre Robert. Il a d’jà comminté des courses cyclisses de mon p’tit gamin Aloys!"

Mais ce que Pierre Robert détaille là, ce n’est pas une course ou un match de tennis. Il décrit la beauté des paysages, évoque les trésors historiques des villages et les charmes de la Calestienne. Des images jaunies apparaissent sur l’écran: Toine replonge dans son passé, celui d’une campagne paisible, entre 1930 et 1960. Ses yeux s’humidifient un peu. Il n’avait jamais vu Mazée, Gimnée, Vaucelles sous cet angle envoûtant. Et Romerée, avec son ancien relais de poste devenu brasserie, sur la place! Et le Carmel de Matagne! Et Vierves et ses ruelles!

Son regard traîne sur l’écran, passe vers la petite vitre de gauche, puis vers la droite. Il ne veut rien manquer, pas plus que l’odeur de l’essence brûlée, qu’il n’avait jamais vraiment humée que de l’extérieur jusqu’alors.

Dans l’habitacle, une autre vedette prend le relais, lisant des extraits de l’œuvre d’Arthur Masson. " Luc Nowel! Ç’ti là, il repique les porias et les magnolias à l’télé! Hilda ne manque aucune émission." Ce que le mayeur préfère, ce sont les textes en wallon, repris par Philippe Antoine. "Mais? C’est mi qui a dit ça din les bouquins!" , reconnait-il un moment.

Un concept de visite unique

Une heure, c’est si vite passé. La voiture s’arrête déjà devant l’Espace Arthur Masson et son ami rouvre la portière, avec moult difficultés cette fois. Le haut-de-forme s’extirpe de la Traction et le mayeur de Trignolles apparaît, écrasant une larme de bonheur. "Merci bin min des cops, m’camarade. Ça a s’ti une belle balade din l’timps.Din nos avintures."

T Déome et son ami Toine, bras dessus bras dessous, traversent la rue vers la cafétéria de l’Espace. Une bière s’impose pour prolonger l’épopée.

"À notre connaissance, nous sommes les seuls en Belgique à proposer ce concept d’une balade en ancêtre pour découvrir la région et l’œuvre de Toine Culot" , annonce l’équipe de l’Espace Arthur Masson. "Une fierté de plus pou noss village!" , bombe le mayeur, comme s’il en était à l’origine. Thierry Renard l’observe en souriant. C’est lui qui a proposé de lancer ces "RétroBerlines du Viroin", l’an dernier.

Cette escapade dans le temps est proposée en quatre langues dès le samedi 11 juin au départ de Trignolles, au prix de 120 € par voiture (quatre personnes maximum, de plus de 6 ans), chauffeur-guide compris. Sur réservation, pendant la belle saison. Et avec quelques arrêts pour prendre des photos…

www.retroberlinesduviroin.be -06039 15 00