Thuin: le Juillet musical devient Jeunesse Musique et Arts

" Plusieurs changements notables ces dernières années sur le site de l’abbaye d’Aulne, dont l’un des objectifs de l’ASBL était de mettre en valeur le site et des difficultés croissantes, en tant qu’organisateurs bénévoles à garder la haute qualité d’un festival, nous ont conduits à reconsidérer nos objectifs artistiques et musicaux ", précise Catherine Gilson.

Celle-ci succède à Emmanuelle Hubeau à la présidence de l’ASBL dont les membres ont profité des deux ans de pandémie pour reconsidérer leur projet artistique.

Fort de l’expérience acquise lors du festival pour mettre en valeur les jeunes musiciens de Communauté Française, le JMA va davantage intensifier son soutien aux jeunes artistes durant leurs études ou pour les aider à entamer une carrière musicale.

Le Trio Mercier et le Wind Band Stage en vedette

Soucieux de maintenir un ancrage culturel fort en Thudinie, les responsables de l’ASBL se sont tournés vers la Distillerie de Biercée pour y organiser leur première activité culturelle 2022.

Celle-ci aura lieu du 4 au 9 juillet. La semaine débutera donc par un stage réservé aux percussionnistes et musiciens souffleurs ayant un au moins un niveau de Formation 4.

" Outre aux élèves fréquentant l’académie, ce stage d’orchestre est aussi destiné aux musiciens d’ensemble ou d’harmonie. Encadrés de coaches, les stagiaires vont progresser durant la semaine avant de proposer un grand concert de clôture le samedi 9 juillet ", explique le chef, Christian Durieux.

Le coût de participation pour ces six jours de stage et fixé à 130 € avec logement possible en famille d’accueil selon les possibilités.

Le vendredi soir, le JMA proposera toujours dans le cadre de la distillerie un concert de Jazz. L’invité du soir sera le Trio Mercier.

Contact: windbandstage@gmail.com – 047432.60.12