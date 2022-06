Poteaupré à Bourlers: des serres pour produire des légumes et de l'énergie

À Bourlers, un projet-pilote innovant de serres maraichères agri-voltaïques s’étendant sur une plaine d’1,3 ha semble apporter une réponse. Équipées de panneaux sur leur toit, ces serres permettent de combiner, sur un même sol, les productions végétales et énergétiques. Place à la collaboration plutôt qu’à la compétition dans l’accès à la terre…

Tout le monde gagnant

"En 2020, quand Green City Wallonie (NDLR: une coopérative convaincue que le futur passe par les énergies renouvelables locales et plus de biodiversité) , est venue nous présenter ce concept de serres maraîchères photovoltaïques, l’idée nous a séduits, explique Jean Yernaux, responsable de l’Espace Chimay comprenant l’auberge de Poteaupré. Nous en avons parlé à l’abbaye, qui a accepté d’y adhérer. L’abbaye de Scourmont a toujours privilégié le développement de la production locale."

Un partenariat a été lancé entre Green City Wallonie, l’auberge de Poteaupré et un maraîcher chimacien: Corenthin Rouneau. Tout le monde y gagne: Green City finance le projet à hauteur de 300000 € mais peut développer son concept de serres agri-voltaïques, le maraîcher dispose de terres et de serres pour un prix symbolique tout en écoulant ses légumes auprès de l’auberge de Poteaupré qui, en plus, utilise près de 75% de l’électricité produite par les panneaux.

Le site, nommé "Les Jardins de Poteaupré", dispose de 1500 m2de serres, 10000 m2de cultures diverses bio et d’un bassin d’irrigation de 300 m3. Au total, 470 panneaux photovoltaïques de 530 W, d’une durée de vie de 25 ans, sont placés sur les serres.

"Poteaupré s’est imposé pour notre projet-pilote parce que l’auberge a mar qué son intérêt pour s’approvisionner en circuit court, a expliqué, lors de l’inauguration, Vincent Vandervecken, coopérateur à Green City Wallonie. L’ancrage local est aussi très marqué et le partenariat a été établi avec un maraîcher du cru. Nous sommes également en région rurale et agricole.Enfin, Poteaupré constitue un site touristique majeur qui attire près de 100000 personnes par an."

Dans d’autres communes?

Emballé, le bourgmestre de Chimay, Denis Danvoye, a souligné dans son intervention, que ce projet-pilote avait trouvé le bon équilibre entre production d’énergie renouvelable, respect de l’environnement et production maraîchère. Il est vrai que Les Jardins de Poteaupré seront garantis "zéro carbone", ne provoqueront pas d’érosion des sols et n’utiliseront pas de pesticides, tout en fournissant de l’énergie et des légumes bio!

Green City Wallonie espère améliorer son concept avec l’aide, notamment des universités de Gembloux et de Mons. À Poteaupré, il est ainsi question, à terme, d’équiper les serres avec des équipements auxiliaires adaptés tels que des pompes à chaleur, des systèmes de ventilation et d’irrigation, des LED, des bornes de recharge et de stockage ou encore des outils de monitoring des cultures.

"Nous avons l’intention d’essaimer notre concept à travers la Wallonie, ajoute Vincent Vandervecken. Dans un premier temps, ce serait déjà bien de développer un projet d’un hectare dans chacune des 262 communes du sud du pays. Cela pourrait s’envisager, entre autres, près des maisons de repos." L’appel est lancé!