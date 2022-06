Au programme de Quartier d’art:

– un accès libre aux ateliers suivants pour le public: peinture, couture créative, écriture créative, lino et xylogravure, gravure, éveil artistique, dessin et peinture pour enfants, dentelle aux fuseaux, papier recyclé, mosaïque.

– une exposition des réalisations des participants en l’Hôtel de Ville de Couvin les samedi 4 et dimanche 5 juin de 14h à 18h.

– des animations spécifiques: parmi celles-ci des démos/expérimentations de la sérigraphie et de gravure et linogravure, un atelier d’éveil artistique à 4 mains (adulte-enfant), des lectures par l’atelier d’écriture créative au Jardin des Récollectines, du sketching en vagabondage.

– de la musique avec une animation des élèves du cours d’accordéon diatonique le samedi 4 juin et une prestation de Citron gingembre le dimanche 5 juin.

– un mini Montmartre le dimanche 5 juin dans le quartier du Pilori par les élèves de l’atelier peinture proposé par Olivier De Nato.

– un bar à tartes dans le quartier du Pilori.

Les Serial encreurs exposent!

Durant cette semaine également, Murielle Maurage, Alain Deflandre et Raymond Drygalski, les animateurs des ateliers d’arts reproductibles du CEC le Kraak et du Centre culturel Christian Colle exposent du 4 au 12 juin de 14h à 18h au Centre culturel. L’occasion de découvrir leurs œuvres en matière de sérigraphie, linogravure et gravure.

En marge de l’expo, diverses animations sont proposées:

– samedi 4 juin de 14h à 16h: démo de gravure par Raymond au CEC le Kraak – rue Neuve, 2 à Couvin

– mercredi 8 juin de 16h45 à 18h30: démo et expérimentation de la sérigraphie avec Murielle à l’Atelier – rue du Pilori, 6 à Couvin

– samedi 11 juin de 14h à 17h: démo et expérimentation des techniques de gravure et de sérigraphie avec Alain et Murielle au CEC le Kraak – rue Neuve, 2 à Couvin

– dimanche 12 juin de 14h à 16h: démo de gravure avec Raymond au CEC le Kraak – rue Neuve, 2 à Couvin

Centre culturel – Faubourg de la Ville, 1/A; Hôtel de Ville – Grand Place; Atelier – Rue du Pilori, 6; CEC le Kraak – Rue Neuve, 2; Jardin des Récollectines – Rue des Béguines. L’accès à chacune des activités proposées est gratuit. Info@ccccc.be 060/34 59 56