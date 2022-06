«Arrêtez de rincer avant le lave-vaisselle!»

Partant de ce constat, l’ONG belge Join for water a décidé de lancer un grand défi à la Belgique: perdre cette habitude du prérinçage de la vaisselle souillée.

De ce fait, en calculant une moyenne de 230 lavages par an, on pourrait économiser 17,9 milliards de litres d’eau annuellement, annonce-t-elle en présentant sa nouvelle campagne aux Lacs de l’Eau d’Heure, en prévision de la Journée mondiale de l’Environnement ce dimanche. En un peu plus de trois ans, on pourrait alors économiser l’équivalent de la capacité du plus grand plan d’eau intérieur du pays.

Quel est l’intérêt de l’opération? Réduire les problèmes d’eau en Belgique. Car oui, chez nous aussi, l’association a du boulot. "Avec notre association, nous défendons l’accès à l’eau potable pour tous , explique Bart Dewaele, directeur général de l’association. Dans le monde, 700 millions de personnes n’ont pas accès à l’eau potable pure et en Belgique aussi, nous rencontrons des problèmes de stress hydrique. Là où, en moyenne, on consomme 25% de plus d’eau que les réserves peuvent nous fournir, en Belgique, on consomme 56% de plus que nos réserves et en Flandre, c’est encore pire. On subit des sécheresses de plus en plus récurrentes avec les conséquences pour l’agriculture et, à l’inverse, des inondations dévastatrices comme celles que la Wallonie a vécue l’an dernier."

Il évoque un exemple au nord du pays: "Là, les industriels de l’agroalimentaire ont investi dans des grands réservoirs pour stocker l’eau afin de la fournir aux agriculteurs et s’assurer d’un rendement suffisant. On en est là, chez nous. On doit inverser la tendance qui, depuis le Moyen-Âge, renvoyait l’eau vers la mer via la technique des polders notamment, pour essayer de capter l’eau douce et la garder un maximum car les ressources diminuent."

La Wallonie n’est pas en reste, avec une nappe phréatique qui peine à se réalimenter au fil des étés secs.

"Nous organisons plusieurs actions, au fil de l’année, pour sensibiliser les familles, les écoles et les entreprises à la nécessité d’économiser l’eau. Nous menons aussi des projets sur le terrain comme à Torhout où nous participons à la restauration de 23 hectares de zones humides malmenées par des pratiques agricoles, ou encore en Ouganda."

Une grosse goutte au bord des Lacs

Cette semaine, une énorme goutte d’eau a gonflé sur les berges des Lacs de l’eau d’Heure, près du centre d’accueil de la Plate-Taille, et un parcours de 2,5 km est jalonné de petits panneaux informatifs et ludiques, sur le thème de l’eau.

L’action est menée en collaboration avec le leader mondial de tablettes de lave-vaisselle, ce qui n’est pas sans poser de questions: "Il y a deux attitudes possibles par rapport à ce type d’industrie, justifie Bart Dewaele. Soit chacun travaille dans son coin en opposition, soit on tente le dialogue pour que les choses bougent. Nous avons privilégié cette deuxième option. C’est du win-win. La société en profite en termes d’image mais elle apporte son appui à nos actions. Nous savons qu’elle travaille par ailleurs pour réduire l’impact environnemental des tablettes tout en conservant leur efficacité, qui permet d’économiser l’eau. Nous n’y perdons pas notre âme…"

Directeur général de Reckitt, propriétaire de la marque, Jeff Malowany en appui de l’ONG et dans l’intérêt de son entreprise, promeut évidemment l’usage du lave-vaisselle: "Il est plus hygiénique et consomme de 4 à 5 fois moins d’eau qu’un lavage à la main. Mais vu l’efficacité des lave-vaisselles actuels, un prérinçage n’est absolument pas nécessaire."

D’après Join for water, le prérinçage nécessite 61 litres d’eau en moyenne pour un lave-vaisselle complet. Interpellant en effet.

www.joinforwater.be