Une Sainte-Rolende 2022 très attendue à Gerpinnes (photos/vidéo)

Depuis les cassages du verre du week-end pascal, Gerpinnes et ses villages se préparent à revivre enfin, durant ce week-end de Pentecôte (5-6 juin), une Sainte-Rolende « ordinaire ». À cause de cet arrêt forcé de deux ans dû au covid, cette édition 2022 s’annonce « extraordinaire » pour tous les marcheurs, leurs familles et tous les amateurs de folklore que compte l’Entre-Sambre-et-Meuse. « Mis à part durant la guerre 40-45, la Sainte-Rolende n’avait jamais connu d’interruption. Bien que ce ne soit pas pour les mêmes raisons, deux ans sans Pentecôte relève donc de l’exception », observe le bourgmestre Philippe Busine lors de la conférence de presse organisée à l’occasion de la présentation de l’événement. Pour l’anecdote, il s’est écoulé 1069 jours depuis la dernière Pentecôte!

Nouvelles têtes

"Ce retour du folklore gerpinnois amène son lot de nouvelles têtes, à commencer par Julien Hermant, notre nouvel échevin du Folklore qui succède à Michel Robert. Au secrétariat, Joëlle Histace a pris sa retraite et est remplacée par Sabrina. Pour Philippe Pardonce, notre nouveau curé, cette Sainte-Rolende sera aussi la première, de même que pour Charles Chapelle, le nouveau mambour de la Confrérie Sainte-Rolende, qui remplace Aimée Philippe", poursuit le mayeur. Pour la Sainte-Rolende de Gerpinnes, comme pour quatorze autres marches traditionnelles, cette année 2022 marque déjà le dixième anniversaire de la reconnaissance par l’UNESCO. À cette occasion, un nouveau drapeau a été réalisé et un événement sera organisé le samedi 18 juin à Jumet.

3300 marcheurs

Pour rappel, la marche Sainte-Rolende de Gerpinnes regroupe douze compagnies qui forment au total un contingent de quelque 3300 marcheurs! Parmi autant de compagnies, il y en a toujours bien l’une ou l’autre qui fête un anniversaire. Cette fois, ce sera les 100 ans du drapeau des voltigeurs et les 150 ans du drapeau de la jeunesse de Biesme. Une sortie exceptionnelle sera organisée à cette occasion le samedi 4 juin à Biesme avec, en invitées, la saperie et la dernière guérite de Gougnies, la batterie de Villers-Poterie et les drapeaux de Sainte-Rolende, Mettet, Sart-Eustache et Saint-Martin. Hymiée fêtera, plus modestement, la restauration de son drapeau de 1966. Il sera béni à la sortie de la messe et porté par le porte-drapeau de l’époque, Guy Piraux. Pour la rentrée solennelle de la procession, l’abbé Philippe Pardonce annonce la probable présence de la Confrérie de Saint-Symphorien, aux côtés de celle de Saint-Feuillen de Fosses-la-Ville.

Le coût

L’organisation de la Sainte-Rolende représente un coût important pour la Commune de Gerpinnes. "Cela représente 334 interventions et 2250 heures de travail pour le service technique des Travaux sans compter les services administratifs", précise l’échevine des Travaux, Christine Laurent. Le coût des services de police représente, à lui seul, un coût de 80000 €. Suite à l’accident de Strépy-Bracquegnies au printemps dernier, la sécurité sera en effet renforcée.

«On reçoit cet honneur par hérédité»

Ce lundi de Pentecôte, les reliques de sainte Rolende seront en pèlerinage. Rencontre avec Guy Wyart, accompagnateur de la châsse

Guy Wyart (à droite) est accompagnateur de la châsse depuis plus de 60 ans. Ce privilège, reçu par hérédité, provient de la famille Derenne ©ÉdA

La commune de Gerpinnes vivra au rythme de la marche Sainte-Rolende en ce long week-end de Pentecôte. Comme il est de tradition, lundi en fin de journée, les marcheurs des douze compagnies escorteront la châsse du Sartia jusqu’en l’église Saint-Michel. Avant ce temps fort, les reliques seront en pèlerinage durant 27 km. Comme pour la rentrée de la procession, elles seront placées sous la surveillance des accompagnateurs de la châsse. Guy Wyart, descendant de la famille Derenne que nous avons rencontré lors du 2etour le jeudi de l’Ascension, nous explique l’importance de ce poste et la manière dont on y accède.

Quelles sont les spécificités de ce poste?

Aujourd’hui, je suis âgé de 76 ans et cela fait plus de 60 ans que je fais le tour en tant qu’accompagnateur de la châsse. C’est une dévotion en sainte Rolende mais c’est un travail fatigant. Il faut être constamment vigilant à ce que la châsse ne tombe pas au sol ou qu’elle ne s’abîme pas. L’accompagnateur veille à faire plaisir à celles et ceux qui souhaitent la porter sans pour autant octroyer de privilèges. Il faut gérer les gens, le parcours et l’horaire. Sur ce dernier point, il faut éviter d’accumuler trop de retard au fil du pèlerinage, ce qui est difficile car chaque compagnie essaie de garder la châsse le plus longtemps possible dans son village. Néanmoins, accompagnateur de la châsse est un amusement car on rencontre énormément de pèlerins sur le parcours dans une atmosphère conviviale. Enfin, c’est une place de choix car on est mis à l’honneur, on est regardé par tout le monde. Sans les marcheurs, la procession n’est rien. Sans la procession, les marcheurs ne sont rien. C’est une symbiose.

Comment devient-on accompagnateur de la châsse?

On reçoit cet honneur par hérédité. Ce privilège est repris dans les statuts de la confrérie. Un arbre généalogique, qui remonte vers les années 1550, a été réalisé par l’ancien mambour Aimée Philippe. Les anciens ont reçu cette mission d’accompagner la châsse. Depuis quand? Impossible de répondre car c’est du droit féodal qui s’est perpétué. Pourquoi? Personne ne le sait mais il y a une série de légendes à ce propos. L’une d’entre elles parle de gens qui avaient commis des malveillances et leur sentence était de porter la châsse durant le pèlerinage. Dans les actes paroissiaux, on retrouve des traces écrites d’une demande du curé de l’époque à Jean-Baptiste Derenne pour gérer les bras avant de la châsse. La gestion des bras arrière fut confiée à la famille Allard. Ces deux familles originelles sont issues du village des Flaches. La famille Delatte a hérité du porte-croix. Au fil du temps, les descendances se sont multipliées avec une accentuation suite à l’intégration de la gent féminine au sein de la confrérie depuis 1980. Aujourd’hui, je partage ce rôle avec ma nièce à l’avant de la châsse car nous sommes des descendants de la famille Derenne.

Qui peut porter la châsse?

Quand une personne souhaite porter la châsse, elle en fait la demande à l’un des accompagnateurs. Tout le monde peut la porter, il n’y a aucune priorité mais certaines personnes aiment le faire devant leurs habitations. Dans la mesure du possible, on essaie de faire plaisir à chacun sans que cela soit un acquis pour les années suivantes. La châsse pèse une cinquantaine de kilos donc il faut toujours être attentif pour éviter qu’elle ne tombe au sol. Pour cette raison, nous faisons passer les gens derrière nous pour contrôler la sortie de celui qui la porte pour qu’il ne la lâche pas trop tôt.

À voir aussi : le documentaire «Salves, fifres et tambours» réalisé en 1979 par la RTBF et conservé dans les archives de la Sonuma (cfr: www.auvio.be/sonuma)

«Nos économies pour sauver le magasin»

Si les marches folkloriques vivent toujours, c’est grâce aux louageurs qui ont tenu le coup. Reportage aux Ets Simons-Tenret à Gerpinnes.

Philippe et Fabienne Simons sont heureux de retrouver une saison folklorique normale après deux années marquées par la pandémie. ©ÉdA

Cette année 2022, la saison des marches folkloriques de l’Entre-Sambre-et-Meuse semble sur les bons rails. Si la tradition peut, à nouveau, se perpétuer, c’est notamment grâce aux deux entreprises de location de costumes (la Maison Leclercq à Tarcienne et les Ets Simons-Tenret à Gerpinnes) qui ont tenu le coup.

À quelques jours de la Pentecôte, nous avons rencontré les propriétaires de la boutique gerpinnoise, Fabienne et Philippe Simons, qui ont repris le flambeau de leurs parents en 1995. L’origine du magasin remonte à l’année 1951. À cette époque, rares étaient ces tailleurs spécialisés dans la création et la location de costumes militaires pour les marches folkloriques.

Aujourd’hui, le magasin compte plus de 3000 costumes! Fabienne et Philippe Simons évoquent les difficultés rencontrées, les solutions trouvées et le bonheur d’avoir retrouvé cette faim du folklore qui a pris le pas sur la fin du folklore.

Comment avez-vous survécu à la crise sanitaire?

Comme notre magasin existe depuis de nombreuses années, nous avions des économies qui nous ont permis de survivre. Nous avons mis de notre poche pour payer les investissements, les assurances et divers frais comme l’eau, électricité, internet, etc. Notre force a été notre capacité de gestion. Notre saison dure 5 mois et demi et nous sommes habitués à gérer nos finances sur 12 mois pour le paiement des factures, l’achat de matériel ou le paiement des salaires de nos employés. Depuis le début de la pandémie, on ne s’est plus attribué de salaires mais nous continuions à venir au magasin 5 jours sur 7; c’était important pour garder le moral. Nous tenons à saluer les marcheurs qui se sont battus contre les bourgmestres, les chefs de corps pour organiser des marches avec des costumes en 2021. Grâce à eux, l’argent gagné a permis de maintenir à flot le magasin. Si l’un des deux louageurs avait arrêté, c’était la fin du folklore en Entre-Sambre-et-Meuse. Nous remercions également celles et ceux qui ont loué un costume de manière symbolique en 2020.

Avez-vous réussi à conserver votre personnel?

C’était compliqué. Certains sont restés alors qu’ils n’avaient que 70% de leur salaire avec le chômage covid. Malgré l’incertitude, ils nous ont fait confiance et nous les remercions. Par contre, une employée a pris sa pension mais nous ne pouvions pas la remplacer en 2021 sans savoir si la saison folklorique allait reprendre. Nous avons aussi perdu une personne indépendante qui travaillait pour nous depuis 14 ans. Maintenant que la situation s’améliore, on a recommencé le recrutement. Nous n’avons pas encore retrouvé notre staff au complet.

Qu’est-ce qui fait la particularité de votre métier?

C’est un métier unique. Le folklore a besoin des locations de costumes pour exister, à l’instar des gilles. Notre métier, c’est de l’artisanat mais aussi une envie de maintenir les traditions transmises par nos parents, dont nous perpétuons le savoir-faire. Aujourd’hui, nous faisons face à une autre crise: la difficulté d’approvisionnement car de nombreux fournisseurs ont fermé. Les délais de livraison sont plus longs et les prix flambent. La vie est difficile pour tout le monde donc nous n’avons pas exagéré nos tarifs pour cette année de reprise.

