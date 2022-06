Un second projet de parc éolien entre Grandrieu et Leugnies?

L’an passé, la même société avait initié une enquête publique pour rajouter un 5emât à ce parc frontalier. Un plan modifié a été introduit et est toujours en cours d’instruction.

Cette fois, c’est carrément un second parc que souhaite installer EDPR, avec 7 éoliennes dont la capacité productive et la hauteur doivent encore être précisées, une cabine de tête et la pose de câbles souterraines sur les communes de Beaumont et Sivry-Rance. Il devrait se situer plus à l’est du parc éolien de Grandrieu, sur le sud du territoire de Leugnies et à cheval sur les deux communes de Sivry-Rance et Beaumont.

Une semaine après Storm, EDPR organisera également une réunion d’information préalable, une étape importante de consultation de la population avant le lancement de la procédure d’étude d’incidences et d’enquête publique. Cette réunion d’EDPR aura lieu le 21 juin à 19h à la salle communale de Leugnies , rue Ernest Mathy 12 à 6500 Leugnies.