Tourisme: Viroinval fait mieux, avec moins

Karine Bultez et Steve Carrein, les deux directeurs de l’Office du tourisme local, ont présenté leur rapport annuel devant les élus locaux. Avec une première statistique: celle du personnel, réduit de 5,5 à 4,5 équivalents temps pleins en 2020. Et d’expliquer à quel point il est compliqué de maintenir des plages horaires aussi larges avec si peu de personnel.

Malgré cette équipe restreinte, le travail fourni reste conséquent. En 2021, il a été synonyme de reprise après la pandémie et de défense de produits touristiques bien malmenés.

Ainsi, le bureau d’accueil de Nismes a accueilli 16117 personnes l’an dernier. Mieux que les 10655 de l’année Covid, mais évidemment moins que les 22030 touristes ayant franchi sa porte en 2019, puisqu’une seule personne par groupe a pu rentrer, pour des raisons sanitaires, pendant plusieurs mois.

Le petit train de Nismes , lui, est géré par une ASBL mais les tickets sont vendus par l’Office du tourisme. Sa fréquentation a fait de la résistance, aux alentours de 1800 voyageurs sur l’année, mais Karine Bultez prévient déjà: il en sera autrement cette année puisqu’il n’a roulé qu’une seule journée, avant de tomber en panne. Le vieux tacot est toujours en réparation, pour une durée indéterminée.

Malgré tout, de bonnes nouvelles

Un autre produit touristique qui a subi une fameuse avarie, ce sont les barques électriques . L’Office du tourisme et la Commune ont trouvé la parade en les transformant en barques à aubes, que les touristes doivent mouvoir eux-mêmes. Bonne nouvelle: la formule tourne mieux, de 2515 à 4738 visiteurs entre 2020 et 2021, avec un chiffre d’affaires (13261 €) qui n’avait plus été aussi haut depuis 2014.

C’est l’éclaircie, dans un bilan rendu encore plus difficile par les circonstances. Le Covid a multiplié les annulations de visites guidées en autocar, alors que les réservations étaient nombreuses en début d’exercice. Dans ce domaine, la reprise est actuellement rendue difficile par la hausse des prix du carburant.

Une seule foire pour présenter Viroinval en 2021, des catalogues et brochures non éditées histoire d’écouler d’abord les stocks de 2020 restés confinés dans les armoires: même la promo a pâti de la pandémie.

Avec quelles conséquences à plus long terme? L’avenir le dira, mais l’équipe de l’Office du tourisme n’est pas resté de marbre face à cette situation. En inaugurant le minigolf dans le parc communal de Nismes, il a proposé une nouvelle attraction qui attire autant les touristes que les habitants du village. De son ouverture au mois d’août à la fin décembre 2021, les petites balles blanches ont attiré 1556 personnes.

L’Office du tourisme a tenté de soutenir le secteur en faisant la promotion de packs touristiques à 20 €, valables dans des attractions locales. 253 ont été vendus, sur les 560 proposés.

Dans ce contexte d’un tourisme nécessairement solitaire durant la pandémie, les motor-homes ont poursuivi leur croissance. Fort d’une excellente anticipation des autorités locales qui ont prédit cette mode en équipant des aires d’accueil pour un total de 21 emplacements dans l’entité, l’Office du tourisme a dénombré 1965 motor-homes sur l’année rien que sur la place de Châtillon, contre 1337 en 2020 et 836 en 2019. Ce comptage est effectué par un employé, chaque jour à la même heure, pour tenter d’objectiver les chiffres. Des jetons à 2 € sont vendus à ces touristes itinérants, contre 100 litres d’eau ou une heure d’électricité.

Dans ce contexte, Viroinval présente un bilan qui résiste bien la crise. Les élus se sont félicités de comptes mieux maîtrisés. Mais à quel prix: le report de publications, l’absence de foires et la réduction du personnel.