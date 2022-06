Plan de mobilité en Sud-Hainaut: la N5 avec un autre plan, carolo

Les députés Rachel Sobry (MR) et Julien Matagne (Les Engagés) ont interpellé le ministre Henry (Écolo) sur l’étude réalisée par le bureau Agora dans le cadre du plan intercommunal de mobilité de Ham-sur-Heure-Nalinnes et de Gerpinnes. « C’est la Région wallonne qui a signé l’arrêté de subventions prenant en charge 75% des coûts de cette étude , s’est exprimée Rachel Sobry en séance plénière ce mercredi. Or, les autorités locales se disent déçues par les “banalités communiquées” dans cette étude. Tout le monde s’accorde pour dire que les problèmes de mobilité que les deux communes connaissent sont massivement dus à l’important afflux de circulation en provenance de la N5, ce qui n’a pas été relevé dans les conclusions du bureau d’études. Or, la Région avait indiqué des lignes directrices pour le bureau d’étude et il semble étonnant que ce travail n’ait pas été orienté sur la N5. Pourquoi la N5 n’est-elle pas mentionnée dans cette étude? »