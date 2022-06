La section audiovisuelle de l’athénée de Beaumont à nouveau primée

Pour cette édition 2021-2022 qui s’est ouverte au numérique en permettant aux écoles de choisir entre lejournal papier ou le format Web, les rhétos de la classe de Nathalie Papleux proposaient leur journal "Clic Culture beaumontois".

6 ans d’Audiovisuel

Cela fait déjà 6 ans que l’athénée beaumontois sous l’impulsion de Nathalie Papleux, a décidé de mettre sur pied une section audiovisuelle.

2021-2022, Noah Hautier, Alexis Bosi, Dorian Charles, Florine Duval, Eva Gérard, Lara Van Looy, Léa Laurent, Laura Menten, Arsénia Piot et Lys Massem arrivent en fin de parcours secondaire, des rhétos qui durant tout ce cheminement ont appris, entre autre, à user des ficelles de la communication.

Quoi de plus normal, dès lors, qu’ils se soient inscrits à Journalistes en herbe. S’inscrire, c’est bien, le reste c’est tout autre chose. Dans leur viseur, la Culture, un sujet qui pourrait sembler être oublié dans nos contrées rurales. Alors à Beaumont? La réponse dans le journal que cette belle équipe a proposé au concours:Clic Culture beaumontois.

Oser la Culture

Tous se sont donc mis en route à la recherche de tout ce qui fleure bon le culturel dans l’entité. Et il est vrai qu’on peut trouver de la Culture même dans le plus petit des villages. Comme à Renlies avec le cercle théâtral des Bons Vikants, à Barbençon avec les nombreux artistes comme Jonathan Parisi qui s’illustre en photographie, avec les BD du Strétois Yannick Brie,…

Mais ne faudrait-il pas oser davantage? C’est la question que s’est posée l’un de ces journalistes en herbe Noah Hautier pour qui oser la Culture est un choix politique parfois difficile à poser. Et même avant cela, de vouloir définir ce qu’englobe ce mot Culture. "Certains s’en tiennent aux arts et aux lettres, d’autres y englobent les traditions, le folklore, les modes de vie, voire le sport. Et selon la définition sur laquelle on s’accorde, les activités culturelles sont alors nombreuses ou restreintes. À Beaumont, la tendance vise à englober un peu tous les aspects et ainsi considérer que le secteur se porte bien".

Développer la culture en campagne

Pour Noah, l’intérêt à développer la culture en campagne est pourtant évident. Mais comment ne pas tenir compte de l’aspect financier pour un secteur qui ne rapporte pas directement des deniers. Et de conclure sévèrement: "La culture n’a jamais été une priorité à Beaumont. Elle a souffert jusqu’à présent d’un manque de considération par les édiles communaux. À Beaumont, c’est le centre sportif qui est très grand et performant. Une simple question de priorité politique".

C’est tout cela que "Clic Culture beaumontois" a voulu souligner. Et si ça peut faire avancer le Schmilblick, rien que pour cela, les rhétos beaumontois méritent amplement leur première place. Bravo à eux.

Infos: 071 - 58 81 27 - http://www.ecoles.cfwb.be/arbeaumont