Beaumont: l’ancienne banque pourrait à nouveau «casher»

Bancontact

Il faut remonter bien des années en arrière pour se souvenir qu’à l’angle de la chaussée Fernand Deliège et de la chaussée de Charleroi, au carrefour qu’on appelle aussi le carrefour Cristelec, se trouvait une agence de feu la Générale de Banque. Une agence qui, de restructuration en restructuration, allait déménager vers la Grand-Place de Beaumont et devenir BNP Paribas Fortis.

Et quand l’agence bancaire déserta les lieux, c’est la Commune qui s’en empara pour y installer les services du CPAS. Des locaux qui ne brillaient pas par leur qualité et qui causaient pas mal d’insécurité pour le personnel de l’Action Sociale. On se souvient aussi du bras de fer qui opposa d’une part le président de l’époque du Centre Public d’Action Sociale, Jean-Marie Snauwaert, ainsi que son personnel et, d’autre part, le collège communal emmené par le bourgmestre Charles Dupuis. L’Action Sociale finira pas quitter les lieux et le grand bâtiment communal fit l’objet de quelques travaux pour devenir récemment Maison des Associations.

Dernièrement, Batopin (Belgian ATM OPtimization INitiative), projet de Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC qui veillent ensemble au développement d’un réseau optimal de distributeurs automatiques de billets en Belgique, est entré en piste à Beaumont. Il est vrai que les agences bancaires ont quitté la cité des macarons les unes après les autres laissant les Beaumontois et autres touristes de passage avec peu de possibilité de disposer de cash. Une convention avec la Commune a donc été envisagée, pour disposer dans l’ancienne banque d’un espace pour y placer un distributeur de billets et même une machine de dépôts. Pour le bourgmestre Bruno Lambert, il s’agit d’une belle opportunité, une chance à saisir pour une réelle valeur ajoutée pour la Ville. Seule inquiétude pour Serge Delauw, l’obligation de remettre les locaux en état en cas de rupture de contrat avec Batopin. Mais pour le maïeur, on en est pas là et ce risque de départ n’est que peu probable.

Certes, on n’est pas vraiment au centre-ville mais on n’en est pas très loin. Et personne ne pourra contester les bienfaits d’un distributeur de cash à Beaumont, surtout dans le chef des personnes âgées, de celles qui ne disposent pas de voiture et finalement de tout le monde. Plus question à l’avenir d’aller solliciter l’un ou l’autre commerçant pour disposer de trois billets de 20 € et deux de 50 €. L’ancienne banque devrait pouvoir d’ici quelque temps "casher" à nouveau pour le plus grand bonheur de tout un chacun.