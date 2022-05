Walcourt: des caméras pour dissuader les pollueurs

Certains conseillers doutent de l’efficacité de cette proposition. " Au regard des chiffres des années précédentes, peu d’infractions sont réellement sanctionnées", observe Laurent Brousmiche (Oxygène-Toi Autrement). "En 2015, 9000 € ont été perçus sur les 25700 € d’amendes infligées, 2300 € sur 17000 € en 2016 et 350 € sur 4600 € en 2018, ce qui représente moins de 10% d’amendes perçues."

L’ultime solution

Réponse de l’échevin de l’Environnement, Albert Navaux (MR-EC): "Les chiffres que vous avancez ne sont sans doute pas actualisés. Il faut parfois plusieurs années et l’intervention d’huissiers pour récupérer les impayés. De plus, l’objectif est de dissuader et non de percevoir des amendes. Cette décision d’installer des caméras de surveillance est l’ultime solution que nous avons trouvée après en avoir testé d’autres, notamment des actions de sensibilisation des enfants et des jeunes que nous poursuivrons néanmoins".

Pour sa part, Guy Bernard (Écolo Vers Demain) cite l’exemple du site des bulles à verre de Thy-le-Château où des caméras sont installées. "Je n’observe aucune amélioration quant à la propreté du site depuis l’installation des caméras. Je me permets donc de douter l’efficacité du système", déclare-t-il. Pour Anne Gouverneur (Indépendante), dès que les citoyens auront connaissance de la présence de caméras, ils déverseront leurs saletés ailleurs.

La participation financière à l’opération Action sculpture (1300 €) et la cotisation annuelle à Boukè TV (ex-Canal C), qui s’élève à 12633 €, font régulièrement débat, à Walcourt. "Je suis sceptique sur l’intérêt de la population de Walcourt par rapport aux œuvres d’art exposées dans le parc communal dans le cadre de l’opération Action Sculpture, déclare Vincent Bedoret (MR-EC). La plupart des citoyens ne comprennent ou n’apprécient pas ces œuvres et je trouve qu’elles manquent de visibilité dans le parc communal."

Action Sculpture

L’échevin de la Culture, Nicolas Preyat (MR-EC), réagit: "Cette année, nous accueillerons les crayons pointés vers le ciel de Philippe Hoornaert. Tous ces artistes sont internationalement reconnus et s’investissent pour notre région".

En tant que président du centre culturel Action-Sud et initiateur de l’opération, Philippe Bultot abonde en ce sens: « Action Sculpture est le plus grand parc de sculptures monumentales d’Europe et attire, non seulement des locaux, mais aussi de nombreux visiteurs extérieurs ». Concernant la cotisation à Boukè TV, Vincent Bedoret est rejoint par Ludovic Henrard (Solidarité communale) qui déplore le peu de reportages sur Walcourt.