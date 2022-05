Fraire: "Vélo sans âge", un plus pour les ainés

Avec quatre autres GAL wallons dont celui de la Botte du Hainaut, le GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse vient d’inaugurer son "vélo sans âge". " Il s’agit d’un vélo spécialement adapté aux personnes âgées et qui est amené à voyager, au fil des mois, de résidence en résidence", explique Pierre-Louis Derbaudrenghien, chargé de mission au sein du GAL ESM. Ressemblant à s’y méprendre à un pousse-pousse, ce vélo est équipé d’un moteur puissant pouvant véhiculer le pilote et deux personnes assises sur le siège avant. L’engin a été acheté par le GAL avec le soutien de Fondation Chimay-Wartoise. Il a coûté 10000€. "La maison de repos Les Saules de Fraire est la première à bénéficier du vélo et ses résidents semblent ravis de pouvoir sortir prendre l’air dans le village", poursuit Pierre-Louis Derbaudrenghien. Le mois prochain, il sera à Oret et ensuite à Beaumont.