Chimay: la Maison des Associations fête ses 3 ans

A 15h30, une séance plus officielle sera l’occasion de retracer l’histoire née à l’initiative de la Fondation Chimay Wartoise dans le but de mettre en réseau les nombreuses associations du territoire du sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Au sein de la Maison des Associations, leurs membres et responsables peuvent ainsi se former pour professionnaliser leurs activités, et développer entre elles des synergies et partenariats. La toile de fond u projet était que ce maillage associatif du territoire devienne un levier de développement local.

Elle est ancrée à Chimay mais elle veut être un lieu de références et de ressources pour l’ensemble des associations des 13 communes du territoire.

Depuis trois ans, et malgré la crise sanitaire qui a réduit les rencontres en présentiel, la MDA a développé des activités telles le Caf’Info sur des thèmes d’actualité divers décryptant les obligations de plus en plus lourdes auxquelles sont tenues les ASBL, des permanences juridiques, des formations et ateliers pratiques répondant aux besoins exprimés par les membres, des rencontres thématiques ayant pour but d’échanger les ressources et savoirs…

À titre d’exemple, en ce mois de juin, il sera question du registre UBO destiné à prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Caf’Info le 7 juin de 10h à 12h), de logiciels de traitement de texte (atelier pratique le mardi 14 juin de 9h à 16h) ou des différentes fonctions d’Instagram (atelier pratique le 21 juin de 9h à 12h). Ces séances ont lieu à l’Espace Rogier, rue Rogier 10 à Chimay. L’inscription est obligatoire, sur le site internet de la MDA ou via la newsletter reçue par les membres.

Infos: 060/34 63 43, 0474/09 47 46