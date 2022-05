Une bourse numérique pour les entreprises de l'Entre-Sambre-et-Meuse

À travers cette bourse numérique, la Fondation Chimay-Wartoise veut soutenir l’émergence de solutions pertinentes et adaptées aux besoins des entreprises face aux enjeux digitaux d’aujourd’hui et de demain. Cette bourse prend la forme d’un don de 5000 € maximum – non remboursable – destiné à financer la partie non subventionnée du dispositif des Chèques-Entreprises mis en place par la Wallonie et plus particulièrement du nouveau chèque Relance par le numérique. Les projets sélectionnés doivent viser à démarrer ou améliorer la digitalisation de l’entreprise de manière raisonnée et raisonnable.