La question est revenue à l’occasion du vote de l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’intercommunale, lors du dernier conseil communal de Thuin. " Seule manque la signature de la ministre Tellier" , explique Fabian Pacifici, délégué de la Ville à Intersud. Le conflit sur la libération de la garantie existe toujours, mais Ipalle n’est pas contre de la reprendre. Quant au bâtiment de Chimay, le candidat propriétaire attend toujours que la Ville de Chimay, propriétaire du petit terrain qui permet l’accès, revoie le prix demandé, jugé bien trop élevé. " La responsabilité de ce dossier n’est plus dans les mains locales . C’est à la ministre de signer" , conclut également le conseiller Paul Furlan.

Éclairage public

La troisième phase des travaux de renouvellement de l’éclairage public est approuvée par le conseil communal. Il s’agit de remplacer 343 points lumineux par des LED, situés sur 30 voiries. " Cela nous fera des économies d’énergie de 67000 kWh annuels; on ne parle plus d’économies financières aujourd’hui, cela nous permettra juste de maîtriser les coûts qui n’arrêtent pas de grimper " détaille la bourgmestre Marie-Eve Van Laethem.

Chats errants stérilisés

Une nouvelle convention est avalisée avec l’ASBL Les Amis des Animaux, pour la stérilisation des chats errants. On apprend lors de l’explication du point au conseil communal, que 40 chats ont pu être stérilisés en 2021, 30 sont déjà programmés en 2022, et 30 autres sont en attente. La convention 2022 porte sur la stérilisation de 50 chats.

Mobipôle à Gozée

Le 24 mai était la date limite des dépôts de projets au Feder (fonds européens pour le développement rural). Pour pouvoir y intégrer le projet de mobipôle à Gozée, il fallait le localiser. In fine, la Ville a trouvé un lieu pour le créer et signe pour ce faire un bail emphytéotique d’un euro symbolique avec la fabrique d’église de Gozée. Le mobipôle, si le projet est retenu par le Feder, sera construit sur un terrain jouxtant la cure de Gozée, le long de la N53. " Un site idéal, le long de la nationale et des arrêts de bus" commente la bourgmestre. N.B.