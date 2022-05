En arrivant, on pouvait mesurer le succès de l’événement à la longue file de voitures parquées aux abords du refuge. Beaucoup de participants donc pour le repas prévu, l’animation musicale par l’orchestre Mady et Dimitri Delire, le château gonflable et la tombola. Mais les véritables vedettes étaient les chats et les chiens qui recevaient beaucoup de visiteurs, leur tendant des biscuits ou autres aliments mis en vente par sachets.

Isabelle Dastrois, la coordinatrice, et Gaëlle Bellot, coordinatrice adjointe expliquent: "Nous sommes très heureuses de pouvoir renouer avec cette fête du jeudi de l’Ascension. Nous sommes une équipe de quatre personnes et nous pouvons compter sur de nombreux bénévoles non seulement lors d’activités mais aussi chaque jour pour nourrir, promener et donner de l’affection à nos pensionnaires.

L e Refuge du Beaussart agit et est financé par neuf communes sur lesquelles nous intervenons. On pourrait croire que les abandons se font plus spécialement au moment des vacances mais il n’en est rien, ils sont constants toute l’année. Les motifs sont divers et lorsqu’on nous amène un animal, nous ne jugeons pas les propriétaires mais les questionnons pour mieux connaître l’animal et pouvoir proposer l’animal qui conviendra le mieux au style de vie du futur maître."

Il est possible de soutenir le refuge en payant une cotisation annuelle. Tout don d’un montant supérieur ou égal à 40€ bénéficie d’une attestation fiscale.

0472 3071 79 OU 060313222 – info@refugedubeaussart.be