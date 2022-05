Sivry a à présent un court de padel

Née en janvier 2021, l’ASBL Sivry Padel Club a décidé de développer son club au sein de l’entité de Sivry-Rance. "Nous nous sommes rendu compte que bon nombre de Chevrotins allaient jouer au padel à Chimay. Alors, on s’est dit que la construction d’un terrain à Sivry aurait du succès. Un terrain couvert pour une petite entité de 4800 habitants, c’est déjà bien. Nous avons eu le soutien de la Commune et les travaux se sont terminés aux vacances de carnaval.Depuis lors, le club compte déjà 80 membres", explique Michaël Nuee, le président de l’ASBL.

Le club compte déjà six équipes en interclubs dont une équipe 100% féminine. Après trois mois d’ouverture, le club chevrotin engrange déjà de très bons résultats. "Je ne vous cache pas que si on gagnait déjà un titre la première année, ce serait le top. Une de nos équipes pourrait le faire. On peut toujours rêver! Nos installations sont ouvertes 7 jours sur 7 de 8h30 à 21h30. La réservation du terrain se fait en ligne. C’est ouvert à tout le monde selon les plages horaires disponibles. On peut payer à la séance mais il existe aussi un abonnement" .

Les sept jeunes membres de l’ASBL ont pu compter sur l’aide du pouvoir communal qui leur a accordé un bail emphytéotique de 30 ans et qui s’est porté garant de leur crédit bancaire. "Du côté des travaux, nous avons payé les matériaux et nous avons eu la chance d’avoir les ouvriers communaux pour réaliser ce que nous ne pouvions faire nous-mêmes", a détaillé Michaël.

La journée inaugurale a attiré la foule. Le programme était alléchant: initiation, apéritif, matchs, démonstrations, verre de l’amitié, concert acoustique d’Eby Brouzakis…

Le bourgmestre, Jean-François Gatelier s’est réjoui de la concrétisation de ce projet: "Ce sport était attendu de nos concitoyens et était inscrit dans la déclaration de politique communale de 2018. Nous avons mis à la disposition du Padel chevrotin un bâtiment communal rénové (l’ancienne cure) qui abrite ainsi la buvette, un vestiaire mais aussi d’autres locaux pour diverses associations."

"Pour juillet, un stage tennis-padel sera proposé en collaboration avec le club voisin. Comme quoi, on peut s’entendre et mettre nos forces ensemble au service de la jeunesse. Des moniteurs du padel chimacien assureront ces formations destinées aux enfants", a conclu le jeune président.