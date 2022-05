Le club de voile de Froidchapelle ouvre ses eaux

Éole était un peu paresseux mais il a quand même soufflé juste ce qu’il fallait pour permettre aux bateaux d’avancer (un peu) sans pour autant faire peur à ces marins en herbe. Tout s’est passé dans la bonne humeur et aucun accident ni incident n’est venu obscurcir cette lumineuse journée.

Les bénévoles n’ont guère ménagé leurs peines, certains d’à peine 14 ans, parmi lesquels on compte certainement de futurs moniteurs. Ils ont pris aussi beaucoup de plaisir à faire découvrir avec fierté la navigation sur leur bateau de prédilection. Ces jeunes stagiaires ont finalement passé le pas, embarquant des débutants. La fierté se lisait dans leurs yeux d’avoir pu transmettre à de futurs matelots des techniques qu’ils découvraient eux-mêmes il n’y a pas si longtemps.

Beaucoup se sont renseignés sur les stages et ont été étonnés que la voile ne soit pas un sport aussi cher qu’ils ne le croyaient. Il n’est pas nécessaire d’être propriétaire d’un yacht pour goûter aux plaisirs de la navigation à voile et en plus le vent est le seul carburant gratuit, ce qui de nos jours n’est pas à négliger.

Les enfants, dont certains des maisons de jeunes de Viroinval et de Verlaine, s’en sont donnés à cœur joie, même certains préférant parfois utiliser les écopes pour faire une bataille d’eau plutôt que de les utiliser pour leur usage officiel qui est de retirer l’eau qui stagne parfois au fond du bateau. La journée fut un tel succès qu’il est d’ores et déjà presque certain que ces portes ouvertes seront à nouveau organisées l’an prochain.

Plusieurs s’inscrivent également aux stages d’été que le SNEH organise en partenariat avec ces maisons de jeunes et avec le soutien de l’Adeps. Il y a aussi comme chaque année des stages gratuits pour les enfants résidant à Cerfontaine (Inscriptions via la Commune).

Pour ces stages d’été, il est possible de consulter le calendrier de l’école SNEH sur www.sneh.be ou via le 047256 88 01.