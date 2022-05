Gerpinnes et Ham-sur-Heure-Nalinnes: quid des problèmes de la N5 dans le plan de mobilité?

Les deux communes se sont inscrites dans ce PICM car elles partagent un souci majeur en termes de mobilité: la N5. Cette mission a été confiée au bureau d’études Agora avec une série d’objectifs à la clé: réaliser un inventaire exhaustif de tous les problèmes de chaque commune, étudier les différents réseaux, apporter des solutions aux problèmes d’entretien du réseau (trou dans la voirie, etc.) et formuler des propositions d’aménagement.

L’étude a démarré le 5 février 2021 pour une durée de 18 mois maximum. Ce mardi 24 mai, Agora a fait le point avec les représentants des deux communes après les deux premières phases, à savoir un diagnostic de la situation existante en matière de mobilité et la définition des enjeux et objectifs.

Cette réunion n’a pas répondu aux attentes des communes. "Nous n’avons rien appris de neuf à propos des soucis de mobilité sur notre territoire. Pire, il n’y avait rien sur la N5 qui est le point noir en matière de mobilité que nous partageons avec la commune d’Ham-sur-Heure-Nalinnes" , réagit Alain Struelens (Horizons, Gerpinnes).

"On nous a communiqué des banalités. On ne peut pas être content de ce travail car on ne s’attaque pas au fond du problème" , poursuit le conseiller de la minorité gerpinnoise très énervé. Le point de vue est partagé dans les rangs de la majorité mais sur un ton plus nuancé. "Le bureau d’études Agora a travaillé selon les consignes du pouvoir subsidiant" , explique Denis Gorez (Les Engagés, Gerpinnes).

Encore temps de rectifier le tir

"À l’issue de cette réunion, j’ai contacté mon homologue d’Ham-sur-Heure-Nalinnes, Pierre Minet, qui est sur la même longueur d’onde. La plupart du travail a été réalisé par nos communes. Avant de penser aux aménagements, il faut d’abord résoudre les problèmes générés par la N5" , complète l’échevin de la Mobilité.

Celui d’Ham-sur-Heure-Nalinnes abonde dans le même sens. "Nos problèmes de mobilité sont essentiellement liés à l’afflux de circulation provenant de la N5 (déviation de transit par Nalinnes-centre et Nalinnes-Haies) avec des conducteurs qui suivent les itinéraires bis proposés par Waze" , réagit Pierre Minet (Vivre Ensemble, Ham-sur-Heure-Nalinnes).

Il précise toutefois que l’analyse sur la mobilité douce (piste cyclable, trottoirs) produite par le bureau d’études Agora est intéressante. "Tout n’est pas à jeter mais nous souhaiterions une analyse plus pointue sur le trafic de voirie et les impacts du délestage (voitures et camions) provoqué par la N5. À mon sens, le pouvoir subsidiant a trop mis l’accent sur la mobilité douce mais la mobilité est un ensemble" , poursuit-il.

Les représentants des deux communes vont prochainement se rencontrer pour accorder leurs violons. "Il est encore temps de rectifier le tir, de réagir en commun et d’interpeller l’auteur de projet pour préciser que tout n’est pas négatif dans son travail mais que c’est insuffisant notamment en ce qui concerne la problématique de la N5" , conclut Pierre Minet.

La parole aux citoyens le 16 et le 29 juin

Le village de Nalinnes est particulièrement touché par les itinéraires bis proposés par l'application Waze. -- COMMENTAIRES -- Le village de Nalinnes est particulièrement touché par les itinéraires bis proposés par l'application Waze.

Au-delà des autorités locales, les citoyens de Gerpinnes et Ham-sur-Heure-Nalinnes pourront s’exprimer lors de deux réunions. La première est prévue le jeudi 16 juin à 19h30 à la maison de village de Lausprelle tandis que la seconde est programmée le mercredi 29 juin à 19h à l’Espace Jean Hainaut à Jamioulx.

Les citoyens prendront connaissance de l’état des lieux de leur commune en matière de mobilité et des enjeux définis par le bureau d’études. Un représentant du SPW Mobilité devrait être de la partie pour répondre aux problèmes liés à la N5 qui sont, parallèlement, traités dans le cadre du plan urbain de mobilité de l’agglomération de Charleroi.