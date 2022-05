Révolte, puissance désinvolte

Révolte puissance maximum

Pollution, déforestation, destruction, disparition

Très chère planète, tu perds la tête,

Tu n’tournes plus rond, tu pars en cacahuète

Marre des déchets, dans nos forêts

Marre du plastique dans le monde aquatique

Marre des canettes dans nos assiettes

Et du pétrole… C’n’est pas très drôle

La faute à qui? La faute à toi, la faute à moi, la faute à eux, la faute à… nous.

Manifestation, révolution, action

Ensemble agissons; main dans la main en route vers un meilleur demain.

La nature, c’est notre futur

Air pur, verdure

Biodiversité, humanité

Harmonie, cérémonie

Plus de gaspillage, plus de pollution, plus d’usine, de construction béton.

Faisons place au compostage, au jardinage

Aux éoliennes, viens je t’emmène.

Dans la nature, dans mon futur

2022, je te veux plus verte, plus ouverte

Je te veux sans machine, sans usine

Je te veux verdoyante, amusante

2022, je te veux à vive allure, je te veux nature

La forêt, sans déchet

Il faut se l’imaginer pour la protéger,

Il faut la visiter pour l’aimer

Crois-moi, la forêt c’est la joie

Crois-moi la forêt c’est ton futur à toi

2022, je te veux chantante, rayonnante

Je te veux marrante, vivante

2022, je te veux au taquet, je te veux forêt

L’océan, parlons-en de l’océan,

Immensité bleutée, immensité peuplée

Peuplée. dauphins, algues, poissons, baleine

Viens je t’emmène

Dans leur maison, vivre l’évasion

2022, je te veux bleue, je te veux radieuse

2022, je te veux en grand, je te veux océan

2023, 2024, 2025. 2035 et toutes les années après toi.

Nature, forêt, océan, viens je t’emmène

Vivre sans haine

Allons rêver, d’un monde en paix