Le projet éolien bis à Chastrès ne suscite pas la mobilisation

"Que votre projet compte une, quatre ou six machines, le paysage sera massacré", observe un riverain. Pour rappel, les demandeurs ont déposé une demande de permis unique pour six éoliennes en date du 6 novembre 2020. Le 1er juillet 2021, le permis est refusé à cause d’un avis défavorable de la Défense. Quelques jours plus tard, en dehors des délais de procédure, la grande muette change d’avis et donne un avis favorable au projet. Fort de ce nouvel avis, Windvision et New Wind introduisent un recours devant le Conseil d’État. Comme les procédures sont longues, ils introduisent un projet bis pour gagner du temps. Il prévoit quatre éoliennes d’une hauteur totale maximale de 180 mètres. La puissance électrique du parc est estimée entre 12 et 18 MW. La production escomptée est de 46000 MWh/an, ce qui permettrait d’éviter 21000 tonnes de CO2.

Accord des propriétaires

"Lors de la séance d’information préalable au projet initial, de nombreux agriculteurs étaient présents. Ce soir, ils brillent par leur absence. Cela voudrait-il dire qu’ils ont tous donné leur accord", s’interroge un agriculteur d’une commune voisine.

Les demandeurs confirment que c’est bien le cas. L’une des rares riveraines présente évoque la question de l’objectivité du bureau qui réalisera l’étude d’incidences, compte tenu du fait que celui-ci est désigné et financé par le demandeur.

Un bureau d’études agréé

Réponse: le bureau d’études est agréé par la Région wallonne et il ne souhaite, en aucun cas, perdre sont agrément. Les demandeurs, comme les riverains, sont conscients que le principal désagrément de ce projet réside dans son impact paysager.

"Ce qui nous motive à persévérer, c’est le potentiel venteux du site qui est excellent", avouent les porteurs de projet. Si le projet initial reçoit un accord favorable du Conseil d’État, le projet bis sera annulé. Si l’avis est défavorable, ce dernier tentera d’aboutir avec un nouveau recours au Conseil d’État si nécessaire.

Le moins que l’on puisse écrire, c’est que les porteurs de projet sont acharnés pour faire aboutir leur projet.