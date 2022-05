L'ancien Lidl de Thuin toujours vide

Le conseiller MR Philippe Lannoo a questionné le collège sur le devenir de l’ancien Lidl lors de la dernière séance du conseil communal. L’enseigne a en effet déménagé vers une nouvelle infrastructure, à quelques centaines de mètres, toujours le long de la rue d’Anderlues. « On est soucieux d’éviter un nouveau chancre, explique la bourgmestre Marie-Eve Van Laethem. Mais c’est une structure privée et le propriétaire reste seul maître des lieux. Le bâtiment vide est toujours à louer. « Nous l’avons rencontré et expliqué qu’une nouvelle surface commerciale n’était pas souhaitable. Mais on sent bien que cela ira au plus offrant. Et la Ville n’a ni le besoin, ni les moyens d’acquérir cela ». Des contacts ont eu lieu avec l’intercommunale Ipalle, qui cherchait un lieu pour installer une nouvelle ressourcerie. Mais elle a finalement trouvé un autre site, toujours à Thuin, le long de la N53. « Nous mobilisons nos relais pour trouver le candidat adéquat pour occuper l’ancien Lidl » conclut-elle, ajoutant que l’extension du parking demandée pour le nouveau Lidl a été refusée par le collège. Et la décision a été confirmée lors du recours du requérant, entraînant le refus définitif de permis.