Pas de nouveaux réacteurs à la centrale de Chooz

Le 24 mars, les autorités des Ardennes françaises ont adressé un courrier au président français, Emmanuel Macron, pour lui demander d’étudier la construction d’un ou de plusieurs réacteurs nucléaires supplémentaires sur le site de la centrale de Chooz. Rappelant, en termes de sécurité, que cette centrale nucléaire est située à trois km de la frontière belge, et que la population aux alentours est à 90 % belge, le député fédéral, Jean-Marc Delizée a questionné, le 18 mai, la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, à ce sujet. La ministre Verlinden a répondu que le président français a annoncé la construction de six nouveaux réacteurs nucléaires en France. Quant au choix des sites, EDF a indiqué que les deux premiers réacteurs seraient construits sur le site de Penly, situé au nord de Rouen (département de la Seine-Maritime). Deux autres réacteurs seraient probablement créés sur le site de Gravelines près de Dunkerke (département du Nord). Pour les deux derniers réacteurs, un site sera choisi dans la vallée du Rhône. Dès lors, conclut la ministre, le site nucléaire de Chooz B n’est pas concerné par une extension éventuelle du parc nucléaire français. Et si un site proche des frontières françaises devait être retenu, une consultation transfrontalière devrait être menée en temps utile. Dans cette hypothèse, l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN), qui est l’autorité compétente en matière de sûreté nucléaire et de protection de la population et de l’environnement pour le territoire belge, examinerait l’impact éventuel sur la Belgique et, le cas échéant, rendrait un avis à ce sujet. Mais on l’aura compris, cette éventualité n’est absolument pas d’actualité. J.-L.H.