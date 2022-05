A Thuin, le plan HP se heurte aux réalités de terrain

126 personnes dans quatre campings

Thuin compte 4 campings sur son territoire, dont le plus important est aussi celui qui attire le plus, le Charniat. 42 hommes et 22 femmes y sont domiciliés en cette année 2022, " Et lorsqu’il y a des sorties, il y a rapidement de nouvelles entrées " constate l’échevin en charge du plan HP Fabian Pacifici. " Il nous faut accentuer les contacts pour pousser les résidents à quitter, mais aussi travailler avec le propriétaire pour rendre au site sa vocation d’agritourisme ". Trois autres sites concentrent l’attention du plan HP, à des degrés divers. " Il est essentiel de clôturer le dossier du camping d’Aulne, où il ne reste que 4 hommes et 6 femmes" . Sur les deux autres sites, le camping du Chêne (15 hommes et 6 femmes) et la rue de Leernes (18 hommes et 13 femmes), on y trouve moins de caravanes et plus de chalets, de parcelles aménagées au fil du temps, ce qui freine les départs.

" Pour la rue de Leernes, il est question d’une régularisation par la Région wallonne; à la rue du Chêne, il y a moins de mouvement de propriété et la Région pourrait sortir le site du plan HP" détaille encore Fabian Pacifici,

Il ajoute que " la Région elle-même constate que ce plan devrait être adapté à la réalité de terrain. Il faut voir quels moyens ou articulations pourraient être mis en place. On suit cela avec attention " conclut-il.