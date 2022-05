"Mais le chantier commencera finalement début juin, nous confie Françis Saulmont, en tant que membre du comité de gestion de l’Association intercommunale générations Thiérache. Nous venons de recevoir la promesse de subside, de la part de la ministre Christie Morreale, pour le seul bâtiment estimé à 11 millions€ HTVA (NDLR: il faut ajouter près de 7 millions pour équiper les chambres, la cuisine, les abords…). Une première aide de 6500000 € est octroyée dans le cadre du plan Papy Boom. Une seconde de 714000 € est versée par le Centre Régional d’Aide aux Communes (Crac). les subsides ont été signés par la ministre en charge de la Santé et de l’Action sociale le 19 mai dernier.Le solde sera pris en charge par notre intercommunale et les communes qui la composent, à savoir Couvin, Froidchapelle, Chimay et Momignies."

Pour rappel, l’AIGT va construire une maison de repos de 87 lits, entre le bâtiment administratif du CPAS et les résidences-services ouvertes en septembre 2000 par la même intercommunale.

"Il y a une forte demande dans la région pour ce type d’institution, reprend Françis Saulmont. Notre maison de repos sera idéalement placée: les aînés qui ne pourront plus vivre dans la résidence-services voisine, n’auront que quelques mètres à faire pour s’installer dans leur nouveau lieu de vie."

Les travaux ont été confiés à la société Lixon et le chantier devrait s’étendre sur deux ans. Sauf contretemps, la nouvelle maison de repos de l’Association intercommunale générations Thiérache devrait être opérationnelle pour juin 2024.