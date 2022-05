Sainte-Rolende à Gerpinnes: «Le mambour doit être à l’écoute»

Charles Chapelle, présentez-vous en quelques mots?

Je suis accompagnateur de la châsse depuis plus de 50 ans en tant que porte-fanion à cheval. Je suis Gerpinnois et j’ai toujours adhéré à la marche Sainte-Rolende de Gerpinnes. À mon époque, nous faisions partie de la confrérie dès notre baptême mais je suis membre depuis 1972 en tant que confrère adhérent et participant à la procession. Au départ, les postes d’accompagnateurs (responsables des bras de la châsse et du porte-croix) n’étaient attribués qu’à des hommes. Il y a ensuite eu une évolution dans ce domaine car des filles ont hérité de ce privilège. Au début des années 90, du temps du Père Joseph, on a accepté que des femmes endossent le rôle d’accompagnateurs.

Que signifie cette fonction d’accompagnateur de la châsse?

Être accompagnateur de la châsse est un devoir. Lorsque la châsse se trouve sur la voie publique, la responsabilité est transférée du mambour (responsable du culte et de la châsse dans l’église) aux accompagnateurs. Ces derniers veillent au bon ordre de la procession et qu’il n’y ait pas de conflit autour de la châsse. En théorie, il y a 9 familles attitrées: huit qui se partagent la responsabilité des quatre bras de la châsse et une pour la croix. Les familles s’arrangent entre elles pour gérer les différentes portions du parcours. À cela, il faut ajouter deux cavaliers porte-étendard qui sont là symboliquement comme garde équestre.

Pourquoi avoir accepté ce rôle de mambour?

Je ne m’attendais pas à ce que l’abbé Philippe Pardonce me demande d’endosser le rôle de mambour. Je lui ai demandé un temps de réflexion qui a duré une année. C’est un poste à responsabilité qui demande un certain engagement. Avec le curé, nous en avons rediscuté en ce début d’année. Je lui ai demandé comment il voyait le rôle de mambour et je lui ai communiqué ma vision. On s’est alors mis d’accord pour que je m’investisse en tant que mambour. Pour moi, c’était important de garder mon poste de porte-étendard car il n’y pas d’incompatibilité avec le rôle de mambour. C’est comme un président de marche qui peut aussi être officier.

Il ne faut pas vouloir tout bouleverser et les changements doivent être progressifs.

Comment se sont passées vos premières semaines dans ce nouveau costume?

Être mambour n’a pas changé grand-chose car je travaillais déjà avec l’ancien mambour Aimée Philippe. J’étais déjà investi mais il est vrai que j’ai davantage de contacts avec les marcheurs. J’ai été accueilli à bras ouverts par l’ensemble des compagnies. Selon moi, un mambour doit être diplomate, faire la part des choses et surtout être à l’écoute. Il ne faut pas vouloir tout bouleverser et les changements doivent être progressifs. Il ne faut pas tout moderniser en une fois mais nous sommes obligés de vivre avec notre époque.

Fin avril, vous avez accueilli une famille ukrainienne. L’avez-vous initiée au folklore local?

Je leur ai montré des photos des festivités de Pentecôte. Comme la majorité des Ukrainiens, cette famille adhère au christianisme orthodoxe. La famille ukrainienne a participé au 1erpèlerinage et la plus jeune a porté la châsse. Ce sont des personnes qui souhaitent s’investir dans notre village, notamment en préparant un dessert pour le repas de la confrérie.